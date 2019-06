Vídeo: Monumental cabreo de Vettel tras la sanción que le robó el triunfo

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado este domingo el Gran Premio de Canadá, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, al acabar segundo pero viéndose favorecido por una sanción de 5 segundos al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que ha concluido tercero tras un polémico lance en la vuelta 48 con el 'a posteriori' vencedor.



Vettel, que partía desde la 'pole' por primera esta temporada, dominó de principio a fin y parecía dispuesto a romper la monotonía de las 'flechas plateadas'. Pese a todo, no logró el triunfo ya que Dirección de Carrera sancionó su maniobra en dicha vuelta, teóricamente por haberse beneficiado de ir por la hierba para cerrar al inglés en un adelantamiento.







El cabreo de Vettel fue monumental no solo por la radio, sino que al final de la carrera, con los coches de los tres primeros en el corralito bajo del podio, intercambió los números que acreditaban las posiciones del de Hamilton y el suyo."¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis, que quería que hiciera, venía de la hierba y no tenía control del coche!", gritó Vettel por radio tras conocer la sanción. "No, no, así no, tenéis que estar ciegos para ver que si me voy a la hierba puedo hacer otra cosa que no evitar irme contra el muro, esto no es justo", concluyó por la radio, antes de que la tomara con los números frente a los coches.