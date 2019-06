Horario y dónde ver las 24 Horas de Le Mans

El español Fernando Alonso (Toyota TS050 Hybrid), que lidera el Mundial de Resistencia junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, buscará de nuevo la gloria en las 24 Horas de Le Mans, la mítica prueba de un día que ya ganó hace un año y que afrontará, mirando al título, desde el segundo puesto de la parrilla. Y que arrancará este sábado a las 15:00 horas y finalizará a la misma hora mañana domingo. La prueba se podrá ver en directo a través de eurosport 1 y seguir en la web de Superdeporte.es

El doble campeón mundial asturiano y sus compañeros lideran ahora el WEC (siglas inglesas del campeonato) con 30 puntos de ventaja sobre el otro Toyota -el del argentino José María 'Pechito' López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway-, que sumó un punto extra el jueves al firmar la 'pole' para una carrera en la que a Alonso le bastará ser séptimo para ser de nuevo campeón del mundo.

El asturiano comentó que su retirada del WEC tras la carrera «es solo un paréntesis» y «no un adiós definitivo» a dicha modalidad, para la que volverá subido a los nuevos 'hypercar' que llegarán la próxima temporada. «Ya he dicho que el paréntesis del Mundial de Resistencia es solo un paréntesis, no es un adiós definitivo; y que volveré al WEC, pero no sé si va a ser dentro de dos años, de tres o de cinco. Me gusta la idea del 'hypercar', me gusta la nueva reglamentación y ver que Aston Martin se ha comprometido, y ahora Toyota también. Ojalá más marcas se unan en las próximas semanas», comentó.

El piloto español dio detalles sobre cómo espera que sea la carrera en Le Mans. «Tenemos quizás un mejor ritmo con neumáticos ya usados. Se tienen que hacer cuatro relevos y digamos que en el primer relevo, con ruedas nuevas, igual no tenemos unos reglajes óptimos; pero en los relevos segundo, tercero y cuarto, cuando están ya muy gastados, creo que tenemos mejor ritmo. Va a haber altibajos y tenemos que aprovechar esas oportunidades. La carrera se hace de rogar. El otro día di siete vueltas y me bajé. Son pocas, mejor que sea todo rápido».