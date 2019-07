Carlos Sáinz renueva con McLaren para 2020

El español Carlos Sainz y el británico Lando Norris han sido los encargados de anunciar mediante un vídeo colgado en las redes sociales del equipo que en 2020 seguirán siendo los pilotos de la escudería McLaren de Fórmula Uno.



Sentados sobre el capó de un coche y "cerca de un pub cualquiera" en el Reino Unido, Sainz y Norris confirman en el vídeo su permanencia en McLaren en 2020.



Carlos Sainz fue anunciado el pasado mes de agosto por McLaren como el sustituto de Fernando Alonso, quien al finalizar la temporada de 2018 se retiró de la Fórmula Uno. Firmó un contrato multianual.





Carlos and Lando announce our 2020 driver line-up in the most Carlos and Lando way possible. ????



