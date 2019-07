Ferrari domina en los entrenamientos libres de Hockenheim

El piloto alemán Sebastian Vettel y su compañero en Ferrari el monegasco Charles Leclerc han dominado este viernes bajo el calor la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, undécima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes).





A great start for @ScuderiaFerrari as they take the top two spots in FP1



Full report and standings ??#F1 #GermanGP ???? https://t.co/cKRS9Cjx6v