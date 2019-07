Accidente de un camión de Renault camino de Hungría

El equipo Renault F1 tuvo un enorme susto ayer cuando uno de los camiones que viajaban desde Hockenheim, sede del GP de Alemania, a Hungaroring, donde se celebra este fin de semana el GP de Hungría, tuvo un accidente en una autopista húngara cerca de Györ.



El camión chocó contra la mediana, invadió el carril contrario y se salió de la vía. El conductor salió ileso según confirmó el equipo, sin más indicaciones sobre la carga del camión.





We confirm that a Team truck was in an accident on the M1 in Hungary, near Gyor. The driver, who was driving within the respected regulations, is conscious and has not suffered serious injury. He's been transported to hospital for further checks. No other vehicles were involved.