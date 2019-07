"Vi la carrera con Michael Schumacher en su casa"

El presidente de la FIA, Jean Todt, dio más detalles este martes sobre la salud de Michael Schumacher, con el que volvió a ver en su casa de Suiza el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.

Así lo aseguró en una entrevista a Radio Monte-Carlo, en la que confirmó que el Kaiser está "progresando bien" de las lesiones de su grave accidente de esquí en los Alpes franceses en 2013.

"Siempre tengo cuidado con anuncios como este, pero es verdad. Vimos la carrera juntos con Michael Schumacher en su casa en Suiza. No se rinde y sigue luchando. Su familia está luchando mucho y por supuesto nuestra amistad no puede ser la misma que fue antes, más que nada porque no hay ya la misma comunicación que había antes. Él continúa luchando y su familia lucha de la misma manera".

