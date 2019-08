Hamilton, a apuntalar su liderato en Spa

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, intentará encarrilar el camino hacia su sexto título este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde se reanuda, con el Gran Premio de Bélgica, un campeonato que cerró 'por vacaciones' el 4 de agosto, en Hungría.

Tras lograr en el Hungaroring su octogésima primera victoria en F1, la octava en las doce primeras carreras de 2019, Hamilton, de 34 años, lidera el Mundial con 250 puntos, 62 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas y con 69 sobre el joven holandés Max Verstappen (Red Bull); en un Mundial en el que el español Carlos Sainz (McLaren) es séptimo, ocupando el primer puesto de los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones al podio.

El campeonato se reanuda rebasada una primera mitad en la que quedó de manifiesto el dominio claro del quíntuple campeón inglés y de su escudería, Mercedes, que también apunta a su sexto título (seguido) en el Mundial de constructores; que domina con 438 puntos, 150 más que Ferrari. La escudería más laureada de la F1 aún no conoce el triunfo este año; y, de momento, se tiene que conformar con el cuarto puesto del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull), que suma 156 unidades, y con el quinto del monegasco Charles Leclerc, a 118 puntos de Hamilton.

Sainz, de 24 años, regresa "con la ambición de mantener los buenos resultados y de luchar por el puesto más alto posible en el campeonato", según indicó antes de partir hacia Spa, adonde el talentoso piloto madrileño llega, con 58 puntos, como el mejor de entre el resto ("the best of the rest", en inglés).

Sainz, a siete puntos de Gasly



Carlos está a sólo siete puntos del francés Pierre Gasly; al que Red Bull -tercera en el Mundial de constructores, a 194 puntos de Mercedes- ha relegado a su segundo equipo, Toro Rosso. Desde el que subió a la escudería principal al tailandés Alexander Albon, que a partir de ahora será compañero de Verstappen: gran animador, en las últimas carreras, de un Mundial muy 'plateado'; y que volverá a estar arropado por decenas de miles de compatriotas en Bélgica.

Al sobresaliente desempeño en lo que va de temporada del hijo del doble campeón mundial español de rallys de igual nombre, la afición española obtuvo esta semana otro motivo de alegría, al anunciarse que el Gran Premio de España se seguirá disputando, al menos durante un año más, en el circuito barcelonés de Montmeló.

El Mundial se reanuda este fin de semana en uno de los 'monumentos', el circuito de Spa-Francorchamps, en mitad de las Árdenas. Una pista legendaria de 7.004 metros, la más larga del certamen; con veinte curvas, entre ellas algunas míticas, como Eau Rouge, Pouhon, Raidillon o La Source.

En Spa arrancarán este viernes los entrenamientos libres para el decimotercero de los 21 Grandes Premios del Mundial, en el que, en seco, se rodará con neumáticos de los tres compuestos más blandos (C1, C2 y C3) de la gama de cinco del suministrador único, Pirelli.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical, prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.

En Bélgica ganó la pasada temporada Vettel, que festejó ese día su quincuagésima segunda y hasta ahora última victoria en F1: hace ya algo más de un año. En un Gran Premio que nadie ganó tantas veces (6) como su compatriota Michael Schumacher, único séptuple campeón del mundo y que aún se está recuperando del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.

Vettel igualó el año pasado los tres triunfos de Hamilton en Spa; donde de entre los pilotos en activo el que más veces se ha impuesto (4) es Kimi Raikkonen, el último campeón mundial de Ferrari (en 2007). El finlandés ocupa, ahora con Alfa Romeo, la octava plaza en el Mundial, con 31 puntos.

En Bélgica espera poner fin a su mala racha el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que desde que acabó sexto en Azerbaiyán lleva ocho carreras sin puntuar. 'Checo', nacido en Guadalajara hace 29 años y que afronta su novena temporada en F1 -con ocho podios-, es decimosexto en el Mundial, con 13 puntos.