Leclerc logra la 'pole' en Spa

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha logrado este sábado la 'pole position' en la sesión de calificación del Gran Premio de Bélgica, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, con una superioridad notoria con su 1:42.519 con el que superó a su compañero Sebastian Vettel y a Lewis Hamilton (Mercedes), con Carlos Sainz (McLaren) que saldrá decimoséptimo al quedar fuera en la Q1.

Leclerc logró su tercera 'pole', tras las logradas en Baréin y Austria este año, y se impuso por 748 milésimas de segundo a Vettel. A tenor de lo visto en las tres primeras sesiones de entrenamientos libres parecía que Ferrari tenía la primera línea de la parrilla en su poder y lo confirmaron, pero con un 'vueltón' de Leclerc que dejó muy lejos al alemán.

Fueron dos intentos de vuelta rápida y, en la primera, el recientemente renovado Valtteri Bottas (Mercedes) fue el primero en marcar tiempo, aunque poco le duró esa 'pole' virtual que pasó a manos de Lewis Hamilton y acto seguido a las del propio Leclerc, con Vettel situándose tercero.

No obstante, en la segunda tentativa Charles Leclerc todavía mejoró. Empezó Vettel mejor en el primer sector, pero el segundo y el tercero fueron para el monegasco, volando con su Ferrari. Y la fiesta en la escudería italiana fue máxima cuando Vettel logró mejorar el tiempo marcado por Hamilton, que partirá desde la tercera posición por delante de su compañero Bottas.

El holandés, aunque nacido en Bélgica, Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la quinta posición, tras quedarse a más de un segundo ya de Leclerc, con Daniel Ricciardo (Renault) sexto, Nuco Hulkenberg (Renault) séptimo, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) octavo, Sergio Pérez (Racing Point) noevno y Kevin Magnussen (Haas) décimo.

El motor del Williams de Robert Kubica explotó cuando quedaban 12:59 minutos de Q1 y se detuvo la sesión varios minutos, hasta que a las 15.15 horas se retomó la calificación. Unos minutos extra que fueron de oro en Mercedes, que tenían problemas para poner a punto el monoplaza del vigente campeón y líder Lewis Hamilton.

El británico tuvo un accidente en la FP3 que ya detuvo la sesión, al perder el control del coche en la curva 12 de Spa-Francorchamps y dejar muy dañado el vehículo. En Mercedes corrieron y llegaron casi a tiempo pero, de no ser por Kubica, cuyo Williams estrenaba motor Mercedes, hubieran perdido varios minutos de la Q1.

Ya con la sesión retomada, los Ferrari de Leclerc y de Vettel fueron los más rápidos. No había tiempo para concesiones, ni para relajaciones, y de hecho hubo cola ante el semáforo esperando al verde. Carlos Sainz no pudo dar una primera vuelta buena y no pudo pelear para estar en la Q2.

El español no pudo llevar a cabo su segundo y último intento de vuelta rápida, que podría haberle metido en la Q2, debido a otra rotura de motor; esta vez el de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), que provocó una segunda bandera roja a falta de 45 segundos para el final de la Q1, que ya no se retomó y dejó a Sainz decimoséptimo, eliminado junto a Pierre Gasly, Daniil Kvyat, George Russell y Robert Kubica.

En la segunda tanda de calificación no pudo correr Giovinazzi, por ese fallo, por lo que fue uno de los pilotos eliminados junto a Grosjean, Norris, Stroll y Albon. De nuevo fueron los Ferrari los dominadores, dejando intuir lo que pasaría en la Q3 y en la confección de la parrilla, por lo que los del 'cavallino rampante' partirán como favoritos el domingo en carrera.