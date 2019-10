GP de Japón: Carlos Sainz valora como "especial" su quinto puesto

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren), quinto en el Gran Premio de Japón, aseguró que este puesto fue "especial" ya que "nunca" habían "aguantado el ritmo" de monoplazas como el Red Bull del tailandés Alexander Albon o el Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

"Aguantar el ritmo de Albon o de Leclerc no lo habíamos conseguido en ningún Gran Premio, así que éste ha sido más especial", aseguró el piloto madrileño tras la carrera en el circuito de Suzuka.

Aunque Sainz dijo que "no hay que acostumbrarse" a posiciones como la de hoy, valoró que pudo ir "muy rápido" y que el monoplaza fue "muy bien".

"Yo he ido súper cómodo, cuando el equipo me ha pedido que tirase he encontrado unos tiempos que hasta yo me he quedado un poco sorprendido. Hemos conseguido que (Leclerc) se rindiese, en lugar de cogernos ha parado para intentar hacer la vuelta rápida", añadió.

El piloto español dijo que tenía claro "desde el principio" que tenían que apostar por una estrategia de un solo cambio de neumáticos para mantener la mejor posición posible.

"Hemos hecho el 'stint' más largo y eso ha facilitado que en la segunda tanda fuéramos mas rápido", explicó.

Respecto a la salida, en la que cerca de su posición se tocaron el Ferrari de Leclerc y el Red Bull del neerlandés Max Verstappen, Sainz comentó que él no se tocó "con nadie" y que logró mantener el coche "sano y salvo".

"Ha sido una salida un poco rara, ha habido gente tirándose a saco por fuera en la curva 1, en la curva 2 los que van por dentro intentan sacar a los de fuera. Yo he optado por dentro porque era un día para salvar la salida. Me he encontrado quinto que era lo que quería y he tirado para adelante. Hoy íbamos muy rápido", finalizó.