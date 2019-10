Zasca de Peterhansel al 'novato' Alonso

Stephane Peterhansel, más conocido como 'Monsieur Dakar' por ser el piloto que más veces ha ganado el mítico rally, trece entre motos y coches, ha cuestionado la elección de Marc Coma como copiloto del asturiano en su incursión en la modalidad, en la que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 debutó en el pasado Rally de Marruecos.

Peterhansel, quinto en Marruecos, manifestó que el español "necesitará tiempo para aprender" y dudó que Coma sea el mejor copiloto posible para él, en declaraciones La Gazzetta dello Sport. "Que tenga sensación de velocidad está fuera de discusión, pero necesitará tiempo para aprender. En Marruecos hizo mucho esfuerzo, pero porque creo que cometió el error de correr con Marc Coma a su lado. Marc fue un gran piloto, pero no es un navegador puro, que es lo que Alonso necesitaría aprender.

Y como ejemplo pone un dato, los 24 pinchazos que sufrió el asturiano, mientras que Peterhansel, con su mujer de copiloto, no sufrió ninguno. "Baste decir que durante todo el rally ha sufrido 24 pinchazos, porque aún no ha descubierto lo rápido que puede abordar el terreno pedregoso. Yo, en cambio, por comparar, nunca he pinchado".

Se espera que en los próximos días Fernando Alonso confirme su participación con Toyota en el próximo Dakar en Arabia Saudí.