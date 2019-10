La fecha en la que Alonso confirmará si corre el Dakar

El piloto español Fernando Alonso ha expresado este lunes que su principal objetivo si finalmente corre el Rally Dakar en Arabia Saudí sería "acabarlo sin abandonar" y llegar a la meta, aunque un "uno por ciento" de su cabeza pensaría también en ganar.

"Si yo fuese uno de los pilotos de Toyota para el Dakar mi primer objetivo sería acabarlo. Hay un 60 por ciento de abandonos. Ser uno de los 'cuatro' que va a llegar a meta ya es un reto complicado. Es uno de los grandes atractivos para mí, hacer el rally más difícil del planeta. En mi cabeza no era al principio una idea divertida. Luego dije, vamos a hacerlo", confirmó el piloto en el acto de presentación de su nueva colección de ropa Kimoa.

El asturiano, que el próximo 24 de octubre confirmará si acude o no al Dakar, sí recalcó que si participa lo haría con Toyota y con Marc Coma como copiloto. "Me ha enseñado a leer el terreno en las dunas y seguramente haya pasado el millón de kilómetros en ellas. Esa experiencia es la que me hace falta a mí, no necesito un copiloto que me lea las notas, sino que también mire al frente y me ayude a pilotar, y todo eso lo reúne Marc", señaló Alonso.

Además, aclaró que las polémicas declaraciones del piloto francés, Stephane Peterhansel diciendo que correr con Marc Coma era "un error" fueron un "problema de traducción" y que todo fue un "error interpretativo" del idioma. "No creo que Peterhansel ni nadie dude de la experiencia de Marc. De hecho él estaba boca abajo cuando pasamos. A el también le pasan cosas", recalcó.

El piloto, que cruzó la meta en el Rally de Marruecos con un "buen sabor de boca" el pasado 9 de octubre, expresó que ahora se siente "más preparado" y valoró la experiencia como un campeonato "muy duro", pero de un "gran aprendizaje" que exige mucho "trabajo físico y mental", y donde acabar con los menos percances posibles es "la garantía del éxito".

"El Dakar es como una maratón cada día. Es cierto que hemos tenido percances en casi todas las etapas, no hemos podido completar una carrera libre de imprevistos. Los grandes maestros tiene cosas también, Nasser (Al-Attiyah), que dominaba, tuvo problema en el motor, Peterhansel volcó y llegó mal, esto es así. Tener etapas que no te pase nada no sucede, hay que intentar que los problemas no te resten tiempo", señaló.

Alonso, aunque expresó que se esperaba una gran dificultad en la prueba, recalcó la gran "concentración" que necesitó ya que no pudo "descansar ni un minuto" durante la carrera. "Siempre había hecho esfuerzos físicos con una concentración del 99 por ciento, y en ese uno por ciento podía descansar, poner la radio. Pero en el Dakar no puedes desconcentrarte. No sabes los baches que te vas a encontrar, es una exigencia brutal sin poder parpadear", subrayó.

El asturiano tampoco cerró las puertas sobre su vuelta a la Fórmula 1 y, aunque aclaró que aún no ha encontrado "el momento de volver" y se encuentra bien fuera de los circuitos, en 2021 habrá un gran cambio en la normativa y puede que baraje opciones sobre su vuelta a la competición.

"No me entra el gusanillo cuando veo las carreras de Fórmula 1. Me gusta verlas, ha sido mi vida y me considero un piloto de F1, no de otras especialidades. Sí me gusta verlo y estar al día de todo, pero a la hora de sentir ansia de estar allí, no tanto. Sé el sacrificio que lleva detrás y no quiero", relató.

Además, destacó su "buen año" fuera de la Fórmula 1, donde ha podido llevar a cabo otros proyectos. "Ha sido un año intenso sin parar, participando en otras carreras, en Le Mans, también en la carrera de resistencia... A veces digo que voy a volver a la F1 para descansar un poco. Si hubiese vuelto en 2020 no me hubiese aportado nada. Este año sin Fórmula 1 ha sido bueno, tremendamente bueno", expresó.



Su opinión sobre la situación en Cataluña

Por otra parte, el asturiano se pronunció sobre la "triste" situación que está viviendo Cataluña a raíz de la polémica sentencia del 'procés' de independencia. "Es difícil opinar sin estar dentro completamente. He viajado por todo el mundo y te aseguro que no hay ningún país como España. Creo que somos sin duda el mejor país del mundo y tenemos que valorarlo", concluyó.

Además, Alonso, presentó este lunes su nuevo proyecto Kimoa, una marca de ropa ecológica con la que pretende concienciar sobre el cambio climático, de la mano de la organización Misión Blue, donde donará los beneficios obtenidos con las ventas. "Somos cien por cien empresa ecológica, es mi manera de aportar mi granito de arena", añadió.

"Los pilotos somos imagen conocida mundialmente y podemos llegar a más personas, yo aquí no estoy tanto como piloto sino como empresario de parte de este proyecto. Queremos lanzar el mensaje de que una sudadera se hace a partir de 12 botellas de plástico. Yo no quiero lanzar mensajes hipócritas y sé que nuestro trabajo tampoco es lo más ecológico posible", añadió.