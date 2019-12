Nerea Martí y Marta García, las valencianas que competirán en la Fórmula 1 femenina

Las pilotos valencianas Marta García y Nerea Martí están entrenando durante esta semana en el Circuit Ricardo Tormo de cara a la W Series de 2020. Se trata de una competición donde solo compiten mujeres al mando de un Fórmula 3 que entre los 18 monoplazas en carrera, contará este año con dos pilotos autóctonas de la Comunitat Valenciana.

"Los test están yendo bastante bien, hemos empezado esta semana. Llevamos dos días y aunque nos falta un poco más que los chicos de la Renault Series, no estamos lejos de ellos", ha contado Marta García para SUPER. Esta será su segunda experiencia en la competición. En 2019 terminó la general en cuarta posición y cosechó una victoria y un podio. Con estos resultados previos, ahora la piloto de Dénia aspira a "luchar por el campeonato", ha afirmado Marta. García está preparando la temporada de la mano de MP Motorsport con los que rueda esta semana en el Circuit a los mandos de un monoplaza similar al F3 que se utiliza en las W Series.

En el otro lado, Nerea Martí debutará en 2020 en las W Series. "El objetivo es aprender y disfrutar, es mi primer año no conozco los circuitos no conozco el coche, así que quiero hacer una buena pretemporada para llegar con todo y poder luchar arriba", ha destacado a SUPER la piloto de Albalat dels Sorells. Nerea ganó su plaza frente a otras 17 aspirantes sin ninguna experiencia con monoplazas tan potentes. La piloto de Fórmula de Campeones Praga se ha despedido de su equipo con estos entrenamientos sobre el Fórmula 4 con el que ha luchado hasta el final por el título de la categoría femenina. "De momento seguimos con el F4 para no estar parados pero tengo muchas ganas de empezar", ha declarado Martí. Además de Marta García y Nerea Martí, otra piloto española, Belén García, participará el próximo año en el certamen.

Visita institucional

En plena concentración automovilística, el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha visitado el Circuit Ricardo Tormo acompañado del director general de Deporte, Josep Miquel Moya, el director del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert y el presidente de la Federación de Automovilismo, Manuel Aviñó, con motivo de los entrenamientos de monoplazas de distintas categorías en los que participan las dos pilotos valencianas que el año que viene competirán en las W Series.

"Son un ejemplo del gran trabajo que se está haciendo desde la base para promocionar el deporte y en concreto para promocionar el motor" ha indicado el conseller Vicent Marzà después de visitar los boxes de Marta García y de Nerea Martí en el trazado de Cheste.

"El Centro de Tecnificación Deportiva del Motor es un referente en su forma de funcionar dentro del Circuit y a nivel internacional. Desde la Generalitat apoyamos al deporte femenino, al motor y al trabajo bien hecho", y ha añadido: "Trabajamos para que los niños y niñas y adolescentes sean deportistas, puedan continuar estudiando y por tanto se formen en la vida y puedan disfrutar de su deporte" ha indicado Marzà.

El calendario 2020 de las W Series aún no ha sido dado a conocer al completo. Sí que se anunció la celebración de seis carreras entre mayo y septiembre en Rusia, Suecia, Italia, Alemania, donde en 2019 ganó Marta García, Reino Unido y Holanda. Además, se prevé la celebración de cuatro citas más aún por concretar.