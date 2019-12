"El payaso del día", según Fernando Alonso

Fernando Alonso no se ha cortado a la hora de responder a Matthew Somerfield, periodista especializado en Fórmula 1. A través de Twitter, el asturiano contestó al redactor por un vídeo de su etapa en Renault.



"El payaso de Twitter del día", así ha calificado el piloto al periodista debido a que este ha definido como "Motor de GP2" el vídeo que protagonizaba Alonso. "De vez en cuando intentas tener tu momento de gloria, incluso cuando estás totalmente fuera de contexto, como ahora. Triste para ti. Disfruta la vida, amigo, es maravillosa", ha continuado el asturiano.





twitter clown of the day. From time to time you try to have your little moment of glory, even if you are completely out of context, like now ????. Sad for you ?????. enjoy life my friend, it is wonderful?