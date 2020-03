De la Rosa desvela el principio del fin de Alonso en McLaren

Pedro Martínez De la Rosa ha desvelado detalles interesantes de la relación entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton que desembocó en una ruptura entre el piloto asturiano y McLaren tras la temporada 2007. En el programa Fórmula 1 Beyond the grid, De la Rosa, excompañero de ambos, contó cómo Alonso no entendía que el inglés fuera más rápido que él.

"Cuando acabó la carrera en Mónaco todo se torció. Alguien del equipo le dijo a Fernando que Lewis debería haber ganado, no directamente, pero sí sugerido, que Hamilton era más veloz que él y alguien del staff del equipo. Eso le dio mucha rabia a Fernando porque podía haber ido dos segundos por vuelta más rápido y ese fue el principio del fin, no entendieron su trabajo", explica De la Rosa sobre cuál fue el detonante de la ruptura de Alonso con el resto de la escudería.

Sobre ese GP de Mónaco 2007 prosigue De la Rosa: "Las cosas empezaron a torcerse antes del 'spygate' (caso de espionaje que involucró a un técnico de McLaren y otro de Ferrari) , que solo fue la guinda de la que Ron Dennis culpó injustamente a Alonso. Empezó en Mónaco donde Fernando ganó de forma clara y limpia pero en las veinte últimas vueltas empezó a tener problemas al enfriar las pinzas de freno que entonces se calentaban mucho en todos los equipos, y Lewis comenzó a recortar tiempo. Fernando gestionó las gomas, era capaz de hacerlo y ganar carreras, temperaturas, frenos, etc, mientras que nadie en el equipo le dijo a Hamilton que iba a acabar la carrera como estaban en ese momento, y siempre pensó que podía ganar. Fernando vio que McLaren no entendía lo que estaba haciendo y lo inteligente que había pilotado".

El propio De la Rosa se apena de que la cosa no funcionara en McLaren: "Es una pena que todo explotara, los dos juntos le hubiesen dado muchos campeonatos del mundo a McLaren, pero siempre se han respetado mucho dentro y fuera del circuito. Sabían lo bueno que era el otro y nunca se hicieron nada malo, siempre luchaban al máximo y lo daban todo, era una batalla justa, ninguno de los dos echó fuera al otro o le rompió el alerón. El dúo Alonso-Hamilton es el más fuerte que ha habido en toda la historia de la Fórmula 1, mejor que la de Senna-Prost ".