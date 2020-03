Ecclestone: "La democracia nunca funcionó en la F1"

Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, ha asegurado que el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) debería retirarse o buscar "alternativas" para 2021, que podrían pasar por marcharse "a McLaren", ya que considera que no tiene el apoyo necesario en la 'Scuderia'.

"Creo que el rendimiento de Sebastian ha sufrido recientemente con Ferrari y con el nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc, cuyo manager es el hijo del presidente de la FIA. Sospecho que no ve a Binotto como el apoyo que necesita en su situación. Por lo tanto, Sebastian debería parar o buscar alternativas para 2021. McLaren, nuevamente con motores Mercedes, podría ser una", señaló en una entrevista en la web de Fórmula 1 'F1 Insider'.

Por otra parte, criticó las medidas tomadas por Liberty Media, la propietaria de los derechos de la Fórmula 1, respecto a la pandemia del coronavirus. "La gestión de la crisis en Australia no funcionó. No hubo una comunicación ordenada hasta que la carrera finalmente se canceló. Esto ha continuado hasta hoy", afirmó. "Creen que saben lo que están haciendo, pero la Fórmula 1 tiene un ADN europeo. No puedes ejecutarla como si fuese fútbol o baloncesto", añadió.

Aun así, Ecclestone considera que el 'Gran Circo' "sobrevivirá de cualquier forma". "La gente necesita héroes. Los pilotos de carreras, especialmente los pilotos de Fórmula 1, son en cierto modo astronautas a los que admiras con admiración. Ayrton Senna es el mejor ejemplo. Trajo luz y coraje a la vida incluso a los más pobres de Brasil en su oscuro túnel de existencia. Esto se necesita más que nunca", subrayó.

En otro orden de cosas, habló de la polémica por la supuesta ilegalidad del motor 2019 de Ferrari y la confidencialidad que mantiene la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). "O alguien hizo trampa o no. La declaración de la FIA sonaba como a admisión de la culpabilidad de Ferrari. ¿Por qué si no lo habrían aceptado? Los otros equipos ahora tienen que mantenerse duros", explicó.

En este sentido, recordó las medidas que adoptó en 2007 con el 'caso McLaren'. "Cuando McLaren estuvo involucrado en el escándalo de espionaje en 2007, ni siquiera dejé que el proceso comenzara. Posteriormente descalificamos a McLaren y los castigamos con cien millones de dólares", apuntó.

Por último, el británico matizó sus palabras alabando algunas dictaduras, que incluso le llevaron a asegurar en 2009 que Adolf Hitler había hecho "algunas cosas" buenas. "A menudo me criticaron porque hablé positivamente sobre las dictaduras, pero eso fue un malentendido, mi humor británico fue tomado al pie de la letra", expuso.

"No quise decir que las democracias deberían ser abolidas, por supuesto no. Pero sigo creyendo que tiene que haber personas que tomen decisiones cuando sea importante; se pudo ver eso durante la crisis del coronavirus más que nunca. La democracia nunca funcionó en la Fórmula 1", concluyó.