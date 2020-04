Ecclestone será padre con 89 años

Bernie Ecclestone, expatrón de la Fórmula 1, sigue dando de qué hablar años después de su retirada de la primera línea. Así, si días atrás hacía unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que la democracia nunca había sido buena en la F1, ahora ha vuelto a sorprender al mundo con el anuncio de su próxima paternidad pese a tener ya ¡¡¡89 años!!!.

El magnate británico lo anunció a través del diario Blick, en el que manifestó que "nacerá en verano". Con el añadido, además, de que su mujer, la brasileña Fabiana Flosi, tiene 48 años menos que él. Antes estuvo casado también con Ivy Bamford ( con quien tuvo a su primera hija, ya de 65 años) y con Slavica Radic (con quien tuvo dos más, las populares Tamara y Petra Ecclestone).

A pesar de todo, Ecclestone no ve motivos para sorprenderse, tal y como asegura en declaraciones a 'Daily Mail'. No tiene nada de raro. "Hace tiempo que no trabajo y he tenido mucho tiempo para practicar. Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene este escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperándolo bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé".