Fernando Alonso zanja la polémica con Del Bosque

El piloto español Fernando Alonso negó este jueves que se haya sentido "aludido" por las declaraciones de Vicente del Bosque, a colación de cómo se ha ido gestionando en España la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

"Nunca me sentí aludido. No me molestó para nada, solo había medio escuchado la conversación. Mi hermana es médico, mi cuñado es médico, tengo socios en China, mi chica es italiana, yo vivo al lado de Italia...", reflexionó Alonso en el programa conjunto de 'El Partidazo' de COPE y 'El Transistor' de Onda Cero.

"Sabiendo lo que estaba pasando en China y en Italia, me chocaba lo que se estaba decretando en España. Y, a la gente que me rodeaba, pues intentaba incitarles al confinamiento", subrayó el piloto asturiano, "superencantado" por colaborar con el proyecto #NuestraMejorVictoria que impulsaron el tenista Rafael Nadal y el jugador de baloncesto Pau Gasol.

"Superagradecido y orgulloso de Rafa y de Pau, por todo lo que hacen por España en general. Cuando salió la iniciativa y la vi en redes sociales, en cinco minutos llamé a uno de mis asistentes. Yo estaba al mismo tiempo haciendo otras cosas con Unicef, como mascarillas para sanitarios, e hicimos las dos cosas lo más rápido posible", afirmó desde su residencia en Suiza, bajo medidas de confinamiento similares a las de España.

"Cuesta siempre creer lo que al final ha pasado. Viniendo de China, lo veíamos como una cosa lejana. Y luego en Italia parecía un foco localizado y siempre ahí se piensa que va a tener un control mayor", aseguró Fernando Alonso.

Por último, el ovetense matizó su polémica con Del Bosque. "Mi única intención era avisar, desde la información de los conocidos que yo pudiera tener, para que mi país estuviese lo mejor preparado posible. Pero sin ningún tipo de política porque no tengo ninguna inclinación política, por así decirlo", sentenció.

