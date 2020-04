Ferrari se fija en Carlos Sainz para sustituir a Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, según diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', ha rechazado la primera oferta de renovación de Ferrari. Una propuesta a la baja que abre la puerta de la 'Scuderia' al español Carlos Sainz, uno de los grandes candidatos a sustituir al alemán junto a Daniel Ricciardo y Antonio Giovinazzi.

Su gran temporada 2019, con la sexta posición en el campeonato, el podio logrado en Brasil o su trabajo constante para sacar a flote a McLaren no han pasado desapercibido en Maranello, que contemplan de manera muy seria la opción del piloto madrileño.

El que ya ha dejado muy claro que no irá a Ferrari es el inglés Lewis Hamilton, que el año pasado se proclamó por sexta vez campeón mundial de Fórmula 1, la quinta con Mercedes, y que aseguró que no planea dejar el equipo alemán para fichar por Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la categoría reina.

Hamilton, de 35 años y 84 veces victorioso en F1 -a sólo siete triunfos del récord histórico del alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón intercontinental- negó, a través de las redes sociales que pretenda cambiarse, en un futuro próximo, de la escudería dominante de los últimos años a la legendaria 'Scuderia' italiana.

El diario británico 'The Sun' había publicado el pasado viernes que las posibilidades de que el inglés fichase por Ferrari -uno de los rumores más sonados de los pasados meses- se reducían, al estar cada vez más cerca la renovación con el equipo del 'Cavallino Rampante' del alemán Sebastian Vettel.

Vettel, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull -con cuatro 'dobletes' seguidos, con títulos de pilotos y constructores- entre 2010 y 2013, ha pilotado las pasadas cinco temporadas para el equipo rojo, pero sus prestaciones fueron reiteradamente cuestionadas la pasada campaña, en la que lo superó su joven compañero, el monegasco Charles Leclerc.

En respuesta al citado artículo -que afirmaba que "los sueños de Hamilton de un suculento contrato con Ferrari se desvanecen al anunciar Vettel que piensa quedarse"-, el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage respondió: "Primero: no hay sueño alguno de cambiar de equipo. Estoy con mi equipo de ensueño ('dream team', en inglés)".

"Segundo: no hay nada que se haya cruzado en mi camino, ya que no tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. Somos el mejor equipo!", escribió Hamilton, etiquetando en su misiva a la escudería Mercedes, que ha dominado de forma contundente las últimas seis temporadas de la Fórmula 1.



La escudería de Brackley logró, entre 2014 y 2019, seis Mundiales seguidos de constructores y otros tantos de pilotos: los cinco de Hamilton y el que logró en 2016 el alemán Nico Rosberg. Las conjeturas acerca de un posible cambio -del plateado al rojo- de Hamilton surgieron alrededor del último Gran Premio de Abu Dabi, que cerró, el pasado 1 de diciembre, el pasado certamen. De aquella, comenzó a hablarse de un presunto encuentro entre el astro inglés y John Elkann, presidente de la Fiat Chrysler Automobiles y de Ferrari, según publica este lunes, en su página oficial, la F1.

Ferrari nunca negó ese encuentro, pero su Director General, Louis Camilleri, especificó que el mismo se produjo durante un evento social y que fue debido a que ambos interlocutores tenían "amigos comunes". Entretanto, el citado tabloide inglés, había publicado que la renovación de Vettel ya estaba en marcha, aunque, presumiblemente había algunas diferencias en cuanto a la duración del nuevo contrato del alemán con Ferrari.

"Cualquiera que sea el acuerdo, será uno con el que estemos cómodos tanto el equipo, como yo", explicó Vettel en un encuentro virtual con la prensa la pasada semana. "No sé cuál será la duración. Normalmente, los pasados años siempre he tenido contratos de tres años. Sé que soy uno de los pilotos más experimentados en la F1, pero no soy el más viejo; y no creo que exista un límite de edad al respecto de esta consideración", explicó Vettel, que de momento ha dicho 'no' a esta primera propuesta para seguir en Ferrari.

