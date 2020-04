Grosjean: "Quizás soy un piloto de mierda..."

El francés Romain Grosjean ha respondido a las críticas e insultos que recibe en las redes sociales con frecuencia, y lo ha hecho en una entrevista en directo de Instagram al canal oficial de la Fórmula 1. El francés, que está en el gran circo desde 2012, y que corre en la actualidad para la escudería Haas, se los toma con tranquilidad, y echa la vista a su trayectoria.

"¿Que dicen que eres un piloto de mierda? Genial, quizás soy un piloto de mierda, pero he corrido 169 Grandes Premios. Si fuera tan malo, imagínate lo estúpido que tendría que ser el jefe para mantenerme en el coche", apunta el francés, que confesó que los comentarios en su contra al principio le afectaban, pero ahora se los toma con humor.

"He pasado por fases distintas. A veces veía comentarios en redes sociales y era doloroso, así que dejé de leerlos y, ¿sabes qué? Llegué a un punto en el que me dije 'sé exactamente lo que estoy haciendo, sé lo que he conseguido en Fórmula 1, sé lo que he logrado en mi vida y si esos chicos deciden ser duros conmigo, puedo contestarles de una forma divertida'", explicó.

"A veces los comentarios no son tan buenos como te gustaría o tan educados o respetuosos, pero creo que es parte de las redes sociales. Me gusta cuando la gente te comenta algo de buenas maneras y te dicen 'esto no está bien' y cuando les puedes explicar algo y hablar con ellos. Me hace feliz caerle bien a la gente y también no gustarle. Si no tienes carisma, no le importas a nadie", concluye el francés, que ha corrido frente a Fernando Alonso, Carlos Sainz y el valenciano Roberto Merhi.