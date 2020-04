"Se trabaja en el pasaporte sanitario para las carreras"

Las cancelaciones y suspensiones de grandes premios han paralizado el Mundial de Fórmula 1, pero también los de F2 y F3 que se corren de forma paralela en algunos de los circuitos, pero con menos carreras. Una situación que ha afectado de lleno al equipo valenciano Campos Racing pero que podría empezar a tener solución a partir de este verano, si vuelven las carreras aunque sea a puerta cerrada.

Adrián Campos analiza para SUPER la situación actual de automovilismo, las posibles soluciones que se están planteando la FIA y Liberty, cómo puede quedar el calendario y las medidas que se pueden tomar para no dar el año por perdido a nivel competitivo.



Vuelta a las carreras

"Entre julio y agosto creo que puede haber seis carreras sin público. Creo que se está trabajando en el pasaporte sanitario para que puedan volver las carreras. Podríamos fletar aviones para ir todos juntos y evitar cualquier riesgo en los desplazamientos de un circuito a otro. No hay nada seguro aún, pero quizá haya 10 carreras en lugar de 12 y se pueda ir a Asia en septiembre y octubre.



Medidas de seguridad

En el motor, los mecánicos tienen sus pasamontañas, los pilotos monos, guantes y cascos, las distancias mínimas se podrían mantener, que hubiera turnos en los hospitalitys, no más de tres personas comiendo juntas. Es una situación difícil, pero se pueden tomar medidas para poder seguir con las carreras adelante. El único problema sería el cambio de neumáticos, pero podría hacerse como en la F2, con un mecánico por rueda, manteniendo distancias, con tres personas en lugar de seis en los muros. Se podría hacer. También se podría obligar a desplazarse solo a la gente imprescindible.



Objetivos de Campos Racing para 2020

En nuestro caso, los coches aún no han llegado de Baréin y no creo que lo hagan antes del 15 de mayo. Pero no creo que se pueda retomar la competición hasta julio.

Aspiramos a lo mismo, el campeonato no ha empezado, por eso se habla de nuevo calendario y por desgracia al principio sin público. En la F2, con Aitken, esperamos optar al título y en la F3, Peroni también debe de estar ahí. Sophia también estaba mejorando y esperamos que lo haga bastante bien, ella y el resto, pero hay que esperar a que se retome todo a ver cómo van.



Carreras a puerta cerrada

No es bueno correr a puerta cerrada, pero por desgracia lo del público no sé posible por el distanciamiento. Ojalá pudiera ser, pero no depende de nosotros. Siendo así, lo importante ahora es que puedan volver las carreras y la televisión, pero esto está en manos de la FIA y de Liberty. Más adelante ojalá volviera la normalidad al 100%. El publico volverá pero por desgracia las carreras volverán antes de que el público pueda acudir, es un año difícil pero el mundo de las carreras debe continuar tal vez no como lo conocemos ahora mismo pero para cuando vuelva a ser lo mismo, ser mucho mejores y más fuertes.



La prioridad, que haya campeonatos

La F1 lo que tiene que asegurarse es que este año haya un campeón, que haya campeonato porque no ha empezado. Podría haber tres carreras cada cuatro fines de semana. Esto es deporte y espectáculo y estoy seguro de que las carreras volverán. Cuando haya una vacuna todo volverá a la normalidad. El mundo del motorsport no se puede permitir perder equipos, mueve mucha gente, muchos coches, muchas motos, muchos puestos de trabajo.



¿Plan futuro en la Fórmula 1?

Ahora mismo lo más importante es que la gente esté bien, que cada vez haya menos muertos, menos infectados y que se pueda recuperar la normalidad, en las carreras y en todo. Ahora mismo cualquier otra cosa que no sea Fórmula 2 o Fórmula 3 ni me lo planteo. La prioridad es lo que hay y salir de esta lo mejor posible, aunque es un problema global y no nos afecta solo a nosotros.

Lo de que vuelva a haber un equipo español en la F1 ni lo pienso ahora. Lo bueno sería que volvieran las carreras y que el público pudiera comenzar a disfrutar de ellas aunque sea de momento por televisión.



Carreras virtuales

Lo de las carreras virtuales es entretenimiento, hacer ver a la gente que los pilotos siguen ahí. A la gente le gusta verlos y los eSports tienen muchos seguidores. Pero es un negocio totalmente distinto y no tienen nada que ver con las carreras. Es un negocio para otras personas, no para los equipos.



Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.

Hay vida mucho más allá de la F1 y Alonso lo está demostrando, aunque la Fórmula 1 sea el gran motor de todo. Hay campeonatos de Resistencia, Nacionales, Rallys. Afortunadamente tenemos un campeón del mundo de F1 en España que está ayudando a que otros campeonatos de motor se conozcan más. Buscó nuevos alicientes como la Triple Corona y esto ayuda al motor. Carlos Sainz también lo está haciendo muy bien y a ver de lo que es capaz, porque lo está haciendo mejor cada día.



Reflexión tras el coronavirus

La polución está bajando, hay ciudades más limpias, quizá se podría plantear parar dos semanas cada año. Debemos sacar partido de esta circunstancia para aprender.



Women Series

El de las Women Series es un buen campeonato que está creciendo poco a poco. Da la oportunidad a las pilotos de llegar a ser profesionales, es un espectáculo y tienen un seguimiento grande. En nuestro equipo está Sophia (Florsch), que puede luchar de tú a tú con los hombres.