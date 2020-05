Carlos Sainz padre: "Las cosas se están acelereando"

El español Carlos Sainz "sénior" reconoció sobre los rumores de que su hijo pudiera fichar por Ferrari la próxima temporada, tras anunciarse el martes que Sebastian Vettel no seguiría, que "a estas alturas", no quiere "engañar a nadie".

"Está claro que se están acelerando las cosas y los equipos no van a esperar a que empiece la temporada", declaró.

"Ni siquiera se sabe si se va a disputar la temporada al ciento por ciento", recalcó Carlos Sainz en el programa "#Vamos sobre ruedas" de la plataforma digital de Movistar.

El vencedor del Dakar 2020 reconoció no obstante que "él (su hijo Carlos) está contento donde está". "Pero sí es cierto que en los últimos tiempos se están moviendo mucho las cosas y que tarde o temprano tendrá que haber algo, ya que no se puede estar con todos estos rumores e historias, pero no puedo contar mucho más porque son momentos delicados".

"La vida va pasando y uno o bien se estanca o da pasos adelante y yo, por lo que veo como padre, él tiene la ambición de mejorar, de dar pasos adelante como dio el año pasado, y esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista o persona que compita; yo al lado suyo sólo puedo animarle a que lo haga, como tiene que ser", comentó Carlos Sainz al respecto.