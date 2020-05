Carlos Sainz a Ferrari, Daniel Ricciardo a McLaren y... ¿Fernando Alonso a Renault?

La escuderí Ferrari de Fórmula 1 ha anunciado el fichaje de Carlos Sainz y McLaren el del australiano Daniel Ricciardo, actualmente en las filas de Renault y que sustituirá p`recisamente al español Carlos Sainz en 2021. Y es que el anuncio oficial del fichaje del madrileño por Ferrari era sólo cuestión de horas. Un movimiento que podría sumarse también al del asiento que ahora deja libre Ricciardo en Renault y que podría ser ocupado por Fernando Alonso.

Por partes y yendo a lo oficial. El español Carlos Sainz, actualmente en las filas de McLaren, será piloto del equipo Ferrari de Fórmula 1 a partir de la temporada de 2021, anunció este jueves la escudería italiana. Sainz, de 25 años e hijo del bicampeón del mundo de rallys, firma por dos años con Ferrari en sustitución del tetracampeón alemán Sebastian Vettel y para ser el compañero del monegasco Charles Leclerc.

El madrileño llegó a la F1 en 2015 de la mano de la escudería Toro Rosso, en la que permaneció hasta mediados de la campaña de 2017, cuando fichó por Renault. Al acabar la temporada 2018 pasó a las filas de McLaren, en la que permanecerá hasta que acabe este año.

Ha disputado un total de 102 grandes premios con un tercer puesto en el de Brasil del año pasado como mejor resultado. Ha sumado hasta la fecha 267 puntos en el campeonato. Será el tercer español en ser piloto oficial de Ferrari, tras Alfonso Cabeza de Vaca, Marqués de Portago, y Fernando Alonso. También han vestido de rojo, como pilotos de pruebas, Marc Gené y Pedro de la Rosa.

"Estoy muy feliz por tener la oportunidad de correr para Ferrari a partir de 2021 y estoy feliz pensando en mi futuro con este equipo. Todavía tengo un año importante con McLaren Racing y estoy ansioso por volver a correr con este equipo en esta temporada", afirmó Sainz en declaraciones publicadas por Ferrari.

El madrileño formará con Leclerc la pareja de pilotos mas jóvenes en los últimos cincuenta años de Ferrari y, según el gerente de gestión deportiva y director del equipo, Mattia Binotto, es una apuesta "ideal" para regresar a la cumbre de la Fórmula 1. "Con cinco temporadas de experiencia, Carlos ha demostrado tener talento, habilidad y las características adecuadas para ser el perfil ideal para nuestra familia. Hemos abierto un nuevo ciclo con el objetivo de regresar a la cumbre de la Fórmula 1. Será un largo camino, difícil, especialmente por la situación financiera, que está pasando por rápido cambio y que debe ser enfrentada de forma distinta", aseguró.

"Creemos que una pareja de pilotos con el talento y la personalidad de Charles y Carlos, la más joven en los últimos cincuenta años de la escudería, será la mejor combinación posible para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos", concluyó Binotto.

Por su parte Daniel Ricciardo, nacido hace 30 años en Perth, ficha por varios años con McLaren y será el compañero del británico Lando Norris, de 20 y que en 2020 cumple su segundo año con el equipo británico. Para Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing, "fichar a Daniel es otro paso adelante" en su "plan a largo plazo y traerá una nueva y emocionante dimensión al equipo, junto con Lando". "Es una buena noticia para nuestro equipo, nuestros socios y, por supuesto, nuestros seguidores", agrega.

"También quiero rendir homenaje a Carlos por el excelente trabajo que ha estado haciendo para McLaren en ayudar a nuestro plan de recuperación del rendimiento. Es un verdadero jugador de equipo y le deseamos lo mejor para su futuro más allá de McLaren", precisa Brown.

El propio Ricciardo se ha mostrado agradecido en las redes sociales a Renault. "Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault y la forma en que fui aceptado en el equipo. Pero no hemos terminado y no estoy deseando volver a correr este año. Mi próximo capítulo no ha llegado aún, así que terminemos este con fuerza. Merci", afirma el australiano, que llegó a la marca procedente de Red Bull.

Andreas Seidl, director del equipo McLaren F1, comenta en una nota de prensa: "Daniel es un ganador de carreras probado y su experiencia, compromiso y energía serán una valiosa adición a McLaren y a nuestra misión de volver al frente del campo. Con Daniel y Lando como compañeros de equipo, creo que tenemos dos corredores que continuarán entusiasmando a nuestros fans y ayudando al equipo a crecer". "Carlos es un verdadero profesional, un placer trabajar con él y seguiremos disfrutando de las carreras con él este año. Todos le deseamos buena suerte para la próxima etapa de su carrera cuando deje McLaren", añade Seidl.

"Renault DP World F1 Team y Daniel Ricciardo no continuarán colaborando más allá de 2020. En el contexto sin precedentes de la temporada 2020, las conversaciones mantenidas con Daniel Ricciardo sobre la renovación de su contrato más allá de finales de 2020 no han tenido éxito", anunció por su parte Renault, sin sustituto todavía para el piloto australiano.

Tras estos movimientos, el asiento de Renault queda libre, con Esteban Ocon como único piloto confirmado para 2021. Y es ahí donde podría entrar en la ecuación el asturiano Fernando Alonso. Algo que ya dejó caer en las últimas horas Martin Brundle, ex piloto y actual comentarista de 'Sky Sports'.

Además, Renault publicó este miércoles una fotografía en las redes sociales recordando las victorias de Alonso en su escudería, y el piloto español respondió con un emoticono de diablo y la imagen de una grada llena del color azul del equipo. El puzzle no parece que vaya a tardar mucho en resolverse.

