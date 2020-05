Massa: "Sé cómo está Schumacher, tengo información"

Felipe Massa ha sido el último en hablar de Michael Schumacher y su estado de salud, algo sobre lo que apenas hay información más allá del encierro en su mansión de Suiza tras el accidente de esquí y su hospitalización en 2013.

Una residencia que se ha convertido en un búnker del que su familia impide que escape cualquier detalle sobre su estado de salud. Solo los más allegados al Kaiser lo han visitado, como Jean Todt, y Felipe Massa, su excompañero en Ferrari. Muy pocos.

Y ha sido precisamente el brasileño el último que ha hablado de ello en el programa 'Expediente Futebol' de Fox Sports. "Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras", comentó.

"Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?", indicó.

"Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora que su hijo corre. Para que lo anime y lo siga. Así que rezo para que pueda ocurrir algún día", concluyó Massa.