"He competido siempre con hombres, pero las W Series son una oportunidad"

Marta García, la joven piloto de Gandia que sorprendió en su estreno en las Women Series (W Series) o fórmula femenina en la temporada inaugural con una victoria, otro podio y un cuarto puesto en la clasificación general, atiende a SUPER el mismo fin de semana que tenía previsto arrancar la segunda edición de este certamen.

Un inicio que ha sido aplazado sin fecha debido a la pandemia del coronavirus. Pero no habrá que esperar mucho para verla competir, aunque sea de forma virtual, junto a la también valenciana Nerea Martí y la barcelonesa Belén García, rookies ambas y que completan el trío de pilotos españolas en este campeonato de monoplazas cumbre del automovilismo femenino.



El próximo día 11 en el circuito virtual de Monza (20:00 horas en España) empezarán las W Series eSports League, un campeonato que reunirá a toda la parrilla de las W Series reales cada jueves durante diez semanas hasta el 13 de agosto en Silverstone.

Hablamos en esta videoentrevista con Marta García sobre este campeonato virtual, de sus expectativas en las W Series reales ahora que conoce el coche y el certamen, de sus rivales españolas, de los entrenamientos durante el confinamiento, de su futuro y el de la Fórmula 1 con Carlos Sainz en Ferrari y tal vez con Alonso, y de mucho más. A continuación un extracto de la entrevista con la gandiense.



Women Series

Sí, íbamos a empezar este fin de semana ya. Ahora no me lo creería porque llevamos casi 70 días en casa, pero han sido así las cosas. Ya veremos a ver qué pasa este año.



Confinamiento

El confinamiento me pilló en casa de mis padres, en Gandia, lo único que estaba haciendo tests en Valencia y me iba a ir a Barcelona a otros días de tests a Montmeló. Y de camino a Barcelona nos dijeron que se declaraba el estado de alarma y teníamos que volver a casa en Gandia.



Entrenamiento en casa

He estado entrenando desde que empezó la cuarentena. Tengo algunas mancuernas y herramientas para hacer deporte. Y SimtechPro me ayudó con el tema del simulador y me trajeron uno con el que llevo entrenando desde hace mes y medio, con alguna carrera. Ya lo tenía todo preparado para empezar la temporada.



Campeonato virtual de las W Series

Sí. Yo creo que no les quedaba otra que hacer un campeonato virtual. Todo está parado. Y buscas movimiento. Lo que han hecho está bien. Obviamente no es lo mismo correr en pista que en un simulador, es muy diferente, pero está bien para entrenar, correr y practicar otros aspectos.



Potencial en videojuegos

Sí que corrí una carrera virtual con todo chicos salvo Belén García, nos pudimos comparar un poco pero no realmente bien. Creo que cambiará la cosa, y yo no uso el mismo simulador cuando entreno a solas o en otras carreras que me envían, pero la W Series nos ha traído otro simulador de Logitech y todas tenemos que correr con el mismo simulador. He estado hasta la fecha con el mío, pero desde ahora tengo que darle al otro, porque cambia un poco y hay que estar preparada para la primera carrera del día 11 de junio.



Entrenamiento virtual

Al final te sirve este entrenamiento para aprenderte los circuitos, sobre todo, y luego está el tema de técnica, aunque es un poco más difícil porque no es lo mismo el pedal del simulador que el de la vida real, pero es una similitud, aprendes pista, reflejos, y hay similitud. No sé si han dicho si se va a poder retransmitir, pero yo creo que sí, lo subirán a Youtube y lo podrá ver todo el mundo que quiera de todos los países, no estoy segura pero casi segura que será así.



CAR de Sant Cugat del Vallés

El CAR de Sant Cugat del Vallés está abierto, desde hace una semana o así, pero yo me voy a quedar aquí ahora porque la Universidad no está abierta, estamos haciendo todo vía online, y no tengo necesidad de ir al CAR porque solo estaría allí para entrenar y aquí también puedo entrenar. Así que me quedaré aquí hasta septiembre seguramente.



Vuelta a los circuitos

No, la verdad es que no sabemos nada. Nadie ha dicho nada. Yo creo que igual este año es un poco difícil. No sé cómo estará el tema. Y creo que haremos estas carreras virtuales de las W Series, y luego según cómo esté el tema podremos ver si hacemos algunas carreras reales o seguimos el calendario a partir de esa fecha.



Debut en las W Series

La verdad es que para ser primer año en el campeonato W Series me he quedado bastante contenta con el resultado, porque no me esperaba ganar alguna carrera. Sí que sabía que podía estar en el podio, pero ganar sí que lo veía más difícil. La victoria de Norisring, hacer la pole, otro podio, la verdad es que estoy bastante orgullosa de esto. Mi idea este año era poder mejorar el resultado, pero las cosas han pasado así para todos. Ya veremos 2021 qué trae, o este año a final de año.



Nerea Martí y Belén García

No se sabe. Pueden ser rivales, claro que sí. No nos hemos medido nadie en pista aún este año y no sabemos realmente cómo va ninguna, pero seguramente claro que pueden llegar a ser rivales.



Carreras junto a la F1 en EEUU y en México

Este año lo guay al final era ir a correr a México y a EEUU, porque era el mismo fin de semana que corría la Fórmula 1 y eso era emocionante. Este año se ha complicado un poco, pero se han dado así las cosas y no hay nada que hacer.



¿Campeonatos femeninos o campeonatos mixtos?

He corrido siempre con hombres, en karts desde los 10 años, y no veo así ventajas o desventajas. Porque las W Series es un campeonato de mujeres solo, pero creo que es una increíble oportunidad para mí y otras pilotos. Yo por ejemplo iba a dejar de correr en 2018 por falta de presupuesto, pero llegó las W Series y gracias a ellos estuve compitiendo el año pasado y este año también. Claro que me gustaría correr en campeonatos mixtos como la Fórmula Renault, que de hecho este año era posible que la hiciésemos , sino todas las carreras algunas, pero poco a poco vamos viendo qué pasa.



Fichaje de Carlos Sainz por Ferrari

Bastante guay en el sentido que Carlos lo puede hacer bastante bien, Ya ha demostrado este año y los que ha estado, pero sobre todo el año pasado que puede estar ahí, y creo que en Ferrari lo puede hacer bastante bien, sabiendo que en 2019 Ferrari estuvo dando guerra a los Mercedes. Seguro que lo puede hacer bastante bien.



¿Volverá Fernando Alonso a la F1?

Nunca se sabe. Al final es lo que él quiera. No sé si tiene otros planes en mente o si realmente le gustaría volver a la F1. Estaría bien que volviese. Él tiene que tomar la decisión.