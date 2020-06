Alonso acaricia la triple corona virtual

Fernando Alonso se ha destapado este año durante el confinamiento como una estrella de los videojuegos. Este sábado en Mónaco el asturiano ha ganado su quinta carrera consecutiva -tras un desastroso debut, eso sí- y acaricia la triple corona virtual, algo que también le ocurre en la vida real.



El español, bicampeón del mundo de Fórmula 1, ha vuelto a ganar en los eSports igual que hizo en las dos carreras de la Indycar y en Silverstone. Tras su debut en el Dakar, y haber visto aplazadas las 500 Millas de Indianapolis reales, el español ha demostrado sus cualidades al volante del simulador.



Este sábado en Mónaco, logró la pole por 8 décimas, y luego supo mantener su posición al frente de la carrera hasta la bandera a cuadros. Y eso que Helio Castroneves le adelantó, pero Alonso recuperó muy pronto el liderato de la prueba.Pese al accidente de Juan Pablo Montoya y Jan Magnussen, el colombiano completó el podio de la carrera virtual de Mónaco.



Alonso se entretiene con el simulador mientras espera la oportunidad de regresar a la Fórmula 1 de la mano de Renault, que tiene un asiento libre con todos los movimientos que se han dado durante estos meses.







That's a win ? in Monaco and the 5th consecutive ?!! Always fun to drive on those streets ! Thanks @Allinsports_srl ! #legendstrophy pic.twitter.com/a3EqfF7PNr