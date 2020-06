Infierno de Alonso en las 24 Horas de Le Mans virtuales

El equipo del español Fernando Alonso y el brasileño Rubens Barrichello ha sido autorizado a seguir en las 24 Horas de Le Mans Virtuales tras haber abandonado por una serie de fallos técnicos del videojuego utilizado.



Alonso sufrió un accidente al intentar doblar a un coche. Entró a boxes para repostar combustible y recibió un 'Stop and Go' como penalización, informa la web soymotor.com.



Ello hizo que al entrar al 'pitlane' el asturiano no pudiese ni cambiar neumáticos ni cargar gasolina porque la sanción tenía prioridad. Al salir de boxes, su coche se quedó sin combustible, lo que le obligó a abandonar.



Posteriormente los organizadores apreciaron un error en el servidor y optaron por autorizar el regreso a la pista del equipo del español.



"Estamos de vuelta. No habrá bicicleta hasta mañana por la noche", escribió Alonso en sus redes sociales tras saber que podía seguir en la carrera.



Antes, Alonso había comentado: "No han sido las 24 Horas que esperábamos. Creo que ha sido una mezcla entre un error humano y un 'bug' del juego. Los directores de carrera nos dieron una penalización cuando estábamos en el Pitlane, algo inusual. El juego no nos deja bloquear la penalización para la siguiente vuelta y poner combustible y nuevos neumáticos", dijo el Alonso según la misma web.



"No teníamos gasolina para el siguiente giro y entonces esa penalización no la esperábamos. Creo que nos hemos preparado bien y estaremos listos para pasarlo bien en el siguiente reto con este gran equipo", agregó.





El bicampeón mundial de Fórmula 1 y dos veces ganador en Le Mans se unióEl pasado 15 de mayo los organizadores de la prueba anunciaron la creación de una versión virtual deLas 24 Horas de Le Mans virtuales están organizadas por el Automobile Club de L'Ouest -que gestiona la carrera-, el Mundial de Resistencia FIA (WEC) y Motorsport Games.Se utiliza la plataforma de juego 'rFactor 2' y tiene un máximo de 50 coches en la parrilla de las clases LMP2 y GTE.La carrera termina este domingo a las 15 horas.