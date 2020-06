Mercedes tiñe de negro sus monoplazas

El equipo Mercedes ha presentado este lunes el nuevo aspecto de su coche para el próximo Mundial de Fórmula 1, que cambia el habitual color plateado por el negro en "señal del compromiso del equipo de luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas". "Presentamos nuestro nuevo diseño para 2020. Es una promesa de mejorar la diversidad de nuestro equipo y nuestro deporte, y una señal del compromiso del equipo de luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas", apuntó Mercedes en sus redes sociales, adjuntando una imagen del nuevo coche, que es de color negro casi por completo.





Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I'm feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ??? pic.twitter.com/koOTEPOXAh — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020

This week, I have felt so inspired by the thousands of people across the globe using their voices to speak out against racial injustice. Fighting for real change starts with us, whether peacefully protesting, showing support on social media or signing petitions.#blacklivesmatter pic.twitter.com/cb2On4t982 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 11, 2020

La base de los coches del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas será totalmente negra, uniéndose al movimiento "Black Lives Matter" que se desató en las últimas semanas después de la muerte por asfixia de George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial."Este movimiento nos ha hecho ver que necesitamos nuevas medidas y acciones en la lucha contra el racismo y contra todas las formas de discriminación. Como equipo, hemos utilizado las últimas semanas para escuchar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo, para aprender y para reflexionar sobre cómo es nuestro equipo hoy y cómo queremos que sea en el futuro", explicó Mercedes en un comunicado.En este sentido, el piloto británico anunció la creación de una nueva comisión para mejorar la diversidad en el automovilismo, mientras que la Fórmula 1 ha lanzado la iniciativa #WeRaceAsOn, así como un nuevo grupo de trabajo específicamente enfocado en "identificar las oportunidades de empleo y educación para los grupos subrepresentados en la Fórmula 1".Además, antes de que finalice esta temporada, Mercedes tiene previsto anunciar la creación de un programa de diversidad e inclusión para sensibilizar a los miembros de su equipo, mejorar los procesos de reclutamiento y desarrollo, la accesibilidad y fomentar iniciativas educativas específicas para apoyar a personas talentosas de entornos poco representados para que puedan aspirar a llegar a la Fórmula 1."En las últimas semanas, los eventos en todo el mundo han reforzado la importancia de continuar luchando contra el racismo y todas las formas de discriminación. En Mercedes sabemos que la fuerza de nuestra organización reside en la diversidad de nuestra gente y estamos orgullosos de poder utilizar una de nuestras plataformas globales más destacadas para señalar nuestro compromiso con este principio fundamental de nuestra sociedad y nuestro negocio", comentó Markus Schaefer, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG y presidente no ejecutivo del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.Por su parte, el director del equipo, Toto Wolff, subrayó que el racismo y la discriminación no tienen cabida en la sociedad, en el automovilismo o en su equipo."Esta es una creencia central en Mercedes. Pero tener la mentalidad y las creencias correctas no es suficiente si permanecemos en silencio. Deseamos usar nuestra voz y nuestra plataforma global para defender el respeto y la igualdad. Las Flechas Plateadas correrán de negro durante toda la temporada 2020 para mostrar nuestro compromiso con una mayor diversidad dentro de nuestro equipo y de nuestro deporte. No nos alejaremos de nuestras debilidades en esta área, ni del progreso que aún debemos hacer. Tenemos un compromiso público de tomar medidas positivas. Tenemos la intención de encontrar y atraer los mejores talentos con la máxima variedad posible y crear caminos creíbles para que puedan llegar a nuestro deporte, a fin de construir un equipo más fuerte y diverso en el futuro", abundó.Lewis Hamilton, vigente campeón del mundo, y su compañero Valtteri Bottas utilizarán monos negros y adaptarán el diseño de sus cascos. "Yo he experimentado personalmente el racismo y vi a mi familia y amigos experimentar racismo. Estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio", expuso el piloto inglés, seis veces campeón del mundo."Me gustaría agradecer enormemente a Toto y a la Junta de Mercedes por tomarse el tiempo para escuchar, hablar y comprender realmente mis experiencias y mi pasión y por hacer esta importante declaración de que estamos dispuestos a cambiar, mejorar y construir un legado que vaya más allá del deporte. Podemos ser los líderes y comenzar a construir más diversidad dentro de nuestro propio negocio. Eso enviará un mensaje tan fuerte que dará a otros la confianza para comenzar un diálogo sobre cómo pueden implementar el cambio", afirmó.Bottas lamentó que en la Fórmula Uno todavía existan "barreras para las personas que provienen de entornos que tradicionalmente no han sido parte del deporte". "El racismo y la discriminación no tienen lugar en nuestro deporte o en nuestra sociedad y estoy orgulloso de estar con el equipo, con Lewis y con Mercedes-Benz al hacer esta importante declaración", remarcó.