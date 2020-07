La Fórmula 1 arranca de nuevo motores en Austria

Con los Mercedes pintados de negro para protestar contra el racismo en apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', con los Ferrari mandando un mensaje de ánimo al expiloto y paraciclista Álex Zanardi, se reanudará este fin de semana la Fórmula 1 tras la suspensión de la cita inaugural de la temporada en Australia por un brote de coronavirus, y la de todos los siguientes grandes premios ante la pandemia mundial. Casi cuatro meses después, el gran circo es la primera gran competición que vuelve a rugir de las muchas que pretenden arrancar en las próximas semanas, como MotoGP, el tenis, el ciclismo y el golf, entre otras, con las debidas medidas de seguridad sanitarias para frenar la expansión del virus, y una de ellas es correr a puerta cerrada, sin público.

La televisión será la única ventana a la Fórmula 1, que se reinicia en una temporada exprés de ocho grandes premios por Europa (algunos dobles en semanas consecutivas), y que podrían ampliarse hasta diciembre con nuevas pruebas dependendiendo de la evolución de la pandemia. La F1 necesita una cantidad mínima de carreras por año para recibir los ingresos estipulados por transmisiones televisivas y patrocinios. Para ser rentable, habrá que disputar al menos 15 Grandes Premios en total.

Mientras tanto, con los coches y pilotos parados, salvo en los simuladores, ha habido cambios en la parrilla con vistas al próximo curso, el más sonado quizá la salida de Sebastian Vettel de Ferrari, donde será sustituido en 2021 por el español Carlos Sainz, que dejará McLaren. Mientras, siguen pendientes de resolución rumores como la posible vuelta de Fernando Alonso, quien sabe si a Renault, la escudería con la que alzó sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006.

Han transcurrido 215 días desde que Lewis Hamilton cruzara en primera posición la última bandera a cuadros en 2019 en el circuito Yas Marina del GP de Abu Dabi. El mundo ha cambiado desde entonces como nunca imaginábamos, y la vuelta de la F1, tras la liga de fútbol y la fase final del baloncesto, y todo el deporte que vendrá después, es un paso más hacia una normalidad diferente, pero con rutinas similares, las que marcarán este viernes los primeros entrenamientos libres, con la calificación el sábado y la carrera el domingo en el horario habitual, las tres de la tarde, televisada por Movistar F1.

El Red Bull Ring acogerá la 33ª edición del Gran Premio de Austria, en el que Max Verstappen parte como principal favorito en un trazado que domina a la perfección y en el que ha subido al primer escalón del podio en las dos últimas citas. Como principales rivales del joven piloto holandés se prensentan los Mercedes de Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas y los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc. Esta carrera también servirá, además, para comprobar cómo se gestionan las medidas extraordinarias de seguridad que deberán poner en marcha todos los equipos y la organización.

Carlos Sainz, en declaraciones facilitadas por su equipo McLaren, tiene claro que no pueden permitirse «perder la concentración» en una temporada con «menos carreras». «De hecho, ni siquiera sabemos la cantidad de carreras que vamos a hacer, es un escenario sin precedentes, por lo que cada punto que podamos obtener es absolutamente crucial. Como siempre, haré todo lo posible para rendir al máximo nivel y ayudar al equipo. Me he mantenido en forma y listo para volver al coche, así que estoy listo para comenzar a correr en la primera sesión de libres», añadió quien sucederá el próximo año en Ferrari a Fernando Alonso, el último piloto español en correr para la 'Scuderia'.

Carlos Sainz recuerda que en 2019 lo hizo «bien» en Austria, donde volverán a correr siete días más tarde. Allí fue «octavo, teniendo que luchar por los puntos desde la parte posterior de la parrilla debido a una penalización, por lo que sabemos que hay muchas oportunidades para adelantamientos en la pista. Sin embargo, es difícil predecir con confianza nuestro rendimiento dado el tiempo fuera de la pista. La doble cita en el mismo circuito presenta un nuevo desafío para todos y debemos asegurarnos de extraer el máximo de ella. Sé que para cuando se apaguen las luces, estaremos más que listos para luchar por la mejor posición posible»., concluyó el madrileño.