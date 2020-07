Hamilton domina las dos sesiones libres en Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a ser el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial 2020 de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Tras mandar también en la primera sesión del día, en la segunda Hamilton, de 35 años, cubrió, en su mejor giro, los 4.813 metros de la pista estiria en un minuto, cuatro segundos y 304 milésimas, 197 menos que el finés Valtteri Bottas -su compañero en Mercedes, la dominante escudería ganadora de los últimos seis títulos de pilotos y constructores-, que firmó el segundo tiempo del ensayo, que acabó con 22 grados centígrados ambientales y 35 en el asfalto.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) marcó el tercer crono de la sesión. 'Checo', que a los 30 años afronta su décima temporada en F1, se quedó a seis décimas del tiempo de Hamilton, que aspira a ganar esta temporada un séptimo título que igualaría el récord de campeonatos del alemán Michael Schumacher.

El tercer y último entrenamiento libre de la primera de las ocho pruebas inicialmente programadas -todas en Europa y a puerta cerrada- de un Mundial de F1 marcado por la pandemia de la COVID-19 y que debió arrancar a mediados de marzo en Melbourne (Australia), se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical.



Carlos Sainz, décimo

El español Carlos Sainz (McLaren) ha finalizado el día en décima posición, con problemas en la segunda sesión de entrenamientos libres tras arrancar con una brillante cuarta plaza en la primera.

Sainz fue el primero en salir a rodar en el Red Bull Ring de Spielberg, frente a unas gradas vacías y decoradas con varias lonas decoradas con mensajes contra la discriminación y el racismo, dentro de la campana por la diversidad 'We race as one' que ha puesto en marcha la F1.

El madrileño, en la primera carrera donde empieza a despedirse de McLaren, abrió el día con fuerza y marcó una esperanzadora cuarta posición en la sesión matinal, aunque en la tanda vespertina descendió hasta cerrar el 'Top 10'.



Hamilton dominó la primera sesión

Previamente, en la primera sesión, Hamilton, que arranca la búsqueda del séptimo mundial que le igualaría con Michael Schumacher, fue el único capaz de bajar de 1:05 hasta parar el reloj en 1:04.816, aventajando en más de tres décimas a su compañero Valtteri Bottas.

El resto de pilotos finalizó ya a más de medio segundo del británico y la tercera plaza fue para Max Verstappen (Red Bull), ganador los dos últimos años en Austria, que aventajó por tan solo 13 milésimas a un motivado Sainz.

La sexta plaza de Lando Norris confirmó el buen arranque de McLaren, mientras que la otra cara de la moneda fue Ferrari, con Charles Leclerc cerrando el 'Top 10' y Sebastian Vettel en duodécima posición, si bien esta primera toma de contacto habitualmente no sirve para sacar muchas conclusiones.