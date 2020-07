Día y hora para el anuncio de la vuelta de Alonso a la F1

Cuando el río suena, agua lleva. Así interpretaron la mayoría de seguidores de Fernando Alonso su mensaje críptico en sus redes sociales esta semana con un vídeo de un riachuelo y dos palabras «Naturaleza, deporte». Un mensaje lanzado en plena vorágine informativa sobre su fichaje por Renault a partir de 2021, que según confirmó Movistar F1 se producirá este mismo miércoles a las 13 horas mediante una conferencia de prensa telemática programada por la escudería francesa, con la que volverá a comprometerse para los próximos dos años con opción a un tercero.

Será la tercera vez que el español une sus fuerzas con Renault, a la que llegó en 2003 y con la que logró su primera victoria y sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006, y a la que regresó tras su salida de McLaren en 2008 y 2009, una segunda época en la que no brilló tanto, antes de su fichaje por Ferrari, y recordada por episodios oscuros como el 'singapurgate', un podio alcanzado tras la colisión de Nelson Piquet que forzó la providencial salida del coche de seguridad.

La limitación presupuestaria prevista para 2022, que igualará fuerzas en una parrilla en la que Renault ha demostrado en Austria estar en la zona noble y con capacidad de dar un paso adelante, habría acabado por convencer a Fernando Alonso para volver al gran circo, del que salió el pasado año después de tres temporadas en McLaren lastradas con un motor Honda que el propio piloto llegó a calificar como de «GP3».

El asturiano, mientras tanto, ha seguido con sus otros proyectos, como el Mundial de Resistencia (WEC), que conquistó junto con Sebastien Buemi y Nakajima, incluidas dos victorias en las 24 Horas de Le Mans. Ahora, en busca de la Triple Corona, su objetivo es volver a intentar el asalto a las 500 Millas de Indianapolis, aplazadas por el coronavirus al mes de agosto. Y el pasado enero completó su primer Dakar en Arabia Saudí con el equipo Toyota Gazoo y el cinco veces ganador del rally en motos Marc Coma de copiloto.

A sus 39 años, el español parece decidido a dar el paso que se atrevió a dar otros ilustres como Michael Schumacher, que regresó tras su retirada en 2010 para correr tres años con Mercedes, con el que aún sumó un último podio en Valencia, en 2012, en el último Gran Premio de Europa donde compartió podio en tercer lugar con Kimi Raikkone, segundo, y un Fernando Alonso que entre lágrimas celebró la que siempre ha destacado como la mejor carrera de su vida.

Esta vez, con la F1 reactivada en Austria, y entre dos carreras consecutivas en el Red Bull Ring de Spielberg, Renault y Alonso unen de nuevo sus caminos, aunque no será este año, pues Daniel Ricciardo acabará la temporada, sino a partir de 2021.

El propio director de Renault, Cyril Abiteboul, ya había comunicado a sus ingenieros y mecánicos más veteranos que ya habían trabajado antes con el que será de nuevo su piloto.

Incluso Esteban Ocón que será su compañero de garaje, se mostró hace días «muy feliz» ante la posibilidad de compartir colores con Alonso. «Tengo una gran relación con Alonso. El casco que tengo, y el único intercambio que hice fue con él. Él era el que estaba con Michael [Schumacher], ya sabes, sus peleas, y eso me dio el amor por el deporte. No sé si se unirá o no, pero si pudiera regresar, sería muy feliz».

