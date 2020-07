Así ha recibido el gran circo la vuelta de Alonso

Fernando Alonso no volverá a la Fórmula 1 hasta 2021 pero ya ha eclipsado el Gran Premio de Estiria, segunda cita del Mundial de F1 de este fin de semana en Spielberg (Austria), donde arrancó la pasada semana.

El anuncio este miércoles de su fichaje por Renault para las dos próximas temporadas, más una tercera opcional, estaba en boca de todos este jueves, habitual día de ruedas de prensa previas a los entrenamientos libres de este viernes. Y no es para menos. Regresa un bicampeón del mundo a la escudería que más alegrías le dio.

«¿Por qué no iba a estar contento?», dijo el seis veces campeón Lewis Hamilton, que fue la pesadilla del asturiano en McLaren en 2007, forzando su salida para una segunda etapa en Renault. «Cuanto mejores pilotos haya mejor será este deporte. No he hablado con él, pero le felicito», agregó el británico.

Esteban Ocon, que será su compañero de equipo en Renault, calificó su vuelta como «genial» y asegura que lo ve «muy motivado». «Su vuelta a la F1 es genial. Fernando está muy vinculado a la marca y si te fijas en el éxito que tuvo con el equipo es realmente fantástico, pero ahora necesitamos construir algo nuevo con él», valoró desde Austria en declaraciones recogidas por Efe.

«Estoy bastante seguro de que puede aportar eso al equipo y hacer que el coche evolucione. Está muy, muy motivado. Me ha escrito por mensaje y tiene muchas ganas de volver. Hemos hablado de la oportunidad que se abre en los próximos años. Creo que hay una buena posibilidad de hacerlo bien si trabajamos bien», añadió.



Ricciardo: "No voy a dejarle el coche los viernes"

Por su parte, Daniel Ricciardo, que dejará su puesto a Alonso en Renault el próximo invierno, coincidió en que «su vuelta va a ser genial para el deporte», pero negó entre risas que fuera a dejarle el coche en algunos entrenamientos libres de los viernes.

«Fernando no necesita ninguna ayuda. No parece que su velocidad haya disminuido con la edad. Su última temporada en la F1 fue bastante fuerte por todo lo que escuché y vi. Obviamente los resultados no siempre estuvieron ahí, pero creo que es bastante evidente que sacó el máximo provecho del coche», recordó sobre la última etapa en McLaren, próximo equipo del australiano.

También el británico George Russell, piloto de Williams y que suena para Mercedes como sustituto de Bottas, declaró que el regreso de Alonso «tiene mucho sentido, tanto para Renault como para Fernando. Creo que hará un gran trabajo. En la F1 se trata de tener al mejor de los mejores pilotos».



«El último baile»

Igualmemte, Alejandro Agag, que fue socio del italiano Flavio Briatore en Renault en los mejores años de Alonso, apuntó: «Creo que es genial para la Fórmula 1 tener de vuelta a Fernando. Es un gran campeón, quizás se fue demasiado pronto, tomó algunas decisiones respecto a sus equipos que le impidieron ganar más campeonatos», y reveló que el asturiano le confesó que esta será su última etapa en el gran circo. «Le mandé un whatsapp y me respondió con una frase divertida: 'Sí, el último baile'», concluyó el patrón de la Fórmula E.