Jean Todt: "Michael Schumacher está peleando, espero que el mundo pueda volver a verlo"

El presidente de la FIA, Jean Todt, aseguró tras visitar recientemente al expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher que el alemán, que sufrió un accidente de esquí en 2013, está "luchando" por recuperarse de sus lesiones.

Jean Todt, jefe de la escudería Ferrari cuando Schumacher era el rey de la Fórmula 1, aseguró que visita siempre que puede a su expiloto y expresó su esperanza de que pueda aparecer de nuevo en público "en algún momento". "Está peleando. Espero que el mundo pueda volver a verlo. Para eso, tanto él como su familia, están trabajando", dijo Todt en declaraciones a 'Mail on Sunday' en el marco del Gran Premio de Hungría de F1.

Todt, que no reveló ningún detalle médico por razones de privacidad, sí desveló que le visita con frecuencia y que el 'kaiser' se está recuperando en su casa, a orillas del lago de Ginebra (Suiza).

Por otro lado, el presidente de la FIA comentó que no le importaría que Lewis Hamilton mejorara los registros de Schumacher en la F1. El británico está a solo seis victorias de las 91 que sumó Schumacher, y a uno de los siete títulos mundiales del alemán. "Sé que puede suceder que Lewis supere el récord de Michael como el piloto más laureado de la historia. Todos los ingredientes están ahí para que con Mercedes lo haga. Sinceramente, no me importa", aseguró Todt.

"Recuerdo en 2000 cuando estaba en el podio en Suzuka con Michael, después de que ganara su primer título con Ferrari, que le dije que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Habíamos logrado todo lo que queríamos. Después de un accidente como el que Michael ha tenido, ¿importa si Lewis gana más?", se sinceró.