La ambición de Nerea Martí

La piloto valenciana Nerea Martí se ha mostrado contenta y satisfecha tras conseguir la cuarta posición, con 317 puntos, en su primer campeonato virtual de las W Series Esports League, y ha explicado a EFE que le gustaría llegar a lo más alto, tanto en el mundo virtual como en el mundo real.





¡¡Cuarta posición en mi primer campeonato virtual!! ??????

?

Estoy muy contenta por el resultado del primer campeonato de la @wseriesracing y muy agradecida por la oportunidad que nos han dado. Espero que hayáis disfrutado de las carreras tanto como yo ???? pic.twitter.com/tt9QdfP2zy — Nerea Martí (@nereamarti27) August 13, 2020

"El mundo virtual también tiene mucha salida, no es lo mismo que la realidad, pero es una buena vía para llegar a lo que realmente quiero y estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Ojalá vengan más oportunidades para poder hacer grandes cosas si puede ser en ambos mundos, mejor", añadió la piloto, que fue subcampeona de la Serie Rotax 2018 a nivel nacional con Praga España Motorsport.y por ello la organización ha creado un campeonato virtual con diez carreras en las que han participado veinte pilotos."En cada carrera he aprendido, no he dejado de mejorar y estoy muy contenta por los resultados y por el desarrollo durante todo el campeonato. Hay cosas que se pueden relacionar con la realidad como el trabajo mental y eso me ha ayudado bastante para aplicarlo a larga", explicó la joven."Tener a una persona detrás que tiene experiencia en simuladores y en el mundo del motor ayuda muchísimo y si se hace buen trabajo en equipo, al final tienes recompensa. Creo que hemos sido muy regulares durante todo el campeonato y hemos aprendido muchos los dos", señaló la valenciana.y de los que ha recibido felicitaciones y muestras de ánimo."Sientes que tienes mucha gente que te sigue y te motiva mucho sobre todo para poder llegar a lo más alto y ser una referente para todos los pilotos", puntualizó Martí, quien destacó también el nivel del resto de sus compañeras.El objetivo es no estar parados lo que resta de año y a la espera de que salga el calendario y le confirmen su participación en la W Series 2021.