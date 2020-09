Sergio Pérez dejará Racing Point cuando acabe la temporada y no tiene Plan B

El piloto mexicano Sergio Pérez ha anunciado este miércoles que cuando acabe la presente temporada dejará el equipo Racing Point, en el que ha estado las siete últimas campañas, y que no tiene "un plan B" para seguir en el Mundial de Fórmula Uno.



"Todo tiene siempre un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada", afirma Checo Pérez, de 30 años, en sus redes sociales y dirigiéndose a sus seguidores.





Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you...

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L