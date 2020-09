Fernando Alonso: "Cuando pasaron a 2022 el cambio de reglas de Fórmula 1 tuve dudas"

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso, doble campeón mundial en 2005 y 2006 que regresará a la competición en 2021 con Alpine (actual Renault), admitió que cuando la organización pasó el cambio de reglamento de 2021 a 2022 tuvo "dudas" sobre si retrasar un año más su retorno.



"Con la pandemia el cambio se pospuso a 2022 y ahí tuve un momento de indecisión. Pensé: '¿qué hago, espero a 2022 o vuelvo ya el año que viene y hago un año de rodaje para volver a la categoría y trabajar con el equipo?' Opté por la segunda opción y ahí está", explicó Alonso durante la presentación de la serie documental 'Fernando' de Amazon Prime Now sobre su último año fuera de la F1.





"Conversaciones constantes" para volver

El piloto asturiano explicó en una presentación por videoconferencia que durante estas dos temporadas fuera del campeonato de monoplazas ha podido "tachar de la lista de deseos" muchas cosas que soñaba con hacer, como elo el Rally Dakar "Todas estas cosas que he hecho estos últimos dos años me han servido para, y la Fórmula Uno sigue estando en un momento de no mucha competitividad, solo un equipo gana y creía que era un buen momento para alejarme, cumplir esos retos y volver con la nueva reglamentación", añadió.Por esto, Alonso aseguró que no es que "quiera revancha o busque un resultado" sino que creía queNo obstante, la posibilidad de un tercer título mundial a partir de 2022 sí que está en la retina del asturiano. "Vuelves a la Fórmula 1 para hacerlo bien o ganar. En deporte o ganas o pierdes, hacer quinto o séptimo no cambia demasiado.", afirmó.Para Alonso "la actual Fórmula Uno en 2021 no va a permitir a nadie más que a Mercedes y (Lewis) Hamilton ganar", pero en 2022 hay "muchos equipos con esperanzas" entre los que mencionó a Renault (Alpine), Ferrari con Carlos Sainz o Red Bull con el neerlandés Max Verstappen "Mucha gente tiene las esperanzas puestas dentro de año y medio y estaremos todos en esa situación de poner los coches en la pista y a, pero es difícil de asegurar, no es una matemática exacta de que en 2022 estaremos en la pelea. Es difícil de asegurar", admitió.El ovetense desveló que desde su salida de la Fórmula Uno tras la temporada 2018 tuvo "conversaciones constantes" para volver. ", también hubo en agosto con algún equipo que quería cambiar de piloto, pero mi mente estaba en 2021 con las nuevas reglas. Fue un proceso más tranqilo de lo que parece, y no tan programado", aseguró Alonso, que reveló que su primera conversación con Renault para regresar a la escudería gala fue en noviembre de 2019.Preguntado durante la rueda de prensa por videoconferencia si está de acuerdo con quienes le consideran el piloto más completo de la parrilla,"Igual hay un piloto más rápido en lluvia, o los sábados, o que salga mejor, pero uno, no hay muchos más. Estoy cerca del 'top' en muchas circunstancias y eso a lo largo del campeonato es muy bueno", consideró el asturiano, que se definió como" y que no da "nada por vencido".La docuserie 'Fernando' de Amazon Prime Now, que se estrena este viernes para los clientes de la plataforma de pago y está producida por Mediapro, retrata durante cinco episodios el último año del bicampeón mundial, incluyendo las 500 millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y su participación en el Rally Dakar 2020."Creí que era un buen momento, después de dejar la Fórmula Uno, paracategorías y carreras maravillosas como las 500 Millas, Le Mans, el Dakar, y acompañarme en el reto de cambiar de montura cada semana", consideró el piloto asturiano.La plataforma ya confirmó que se grabará una segunda temporada, que retratará el regreso a la Fórmula Uno de Alonso. "Se van a ver muchas cosas que no se ven en el día a día, muchos preparativos (...) Será un contenido nunca visto", prometió el ovetense.