Un piloto se retira a los 23 años tras su agresión a un rival

El piloto italiano de karting Luca Corberi, que el domingo protagonizó una trifulca en el circuito de Lonato, donde agredió en un ataque de ira a un piloto rival, se disculpó este lunes por lo sucedido y afirmó que no volverá a competir en su vida.

Durante una prueba del Mundial de KZ en Lonato, Luca Corberi, frustrado por no poder continuar en la pista, lanzó primero sin éxito una pieza de su kart al adversario que consideraba culpable de su abandono, Paolo Ippolito, que aún seguía en el trazado, y más tarde se abalanzó con violencia contra el, al que propinó varios golpes tras la carrera en el 'paddock'.

Al día siguiente y tras meditar sobre lo sucedido, Corberi escribió en las redes sociales un mensaje de disculpa y de retirada a los 23 años. "Me gustaría pedir perdón a la comunidad del deporte del motor por lo que hice. No hay excusas para explicar por qué cometí tan vergonzoso acto. Es algo que nunca he hecho en mis quince años de carrera deportiva y espero que nadie más lo haga en el futuro", escribe en su espacio en Facebook.

"Después de la carrera, una vez que me llamaron los jueces deportivos, les pedí que me retirasen la licencia porque era completamente consciente de mis errores irreparables, pero, como me demostraron, no tienen la potestad para hacerlo", agrega.

"Por esta razón, he decidido no tomar parte de ninguna otra competición del motor el resto de mi vida. No es justicia, es simplemente lo correcto", anuncia. afirma.