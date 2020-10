Bottas firma la 'pole' en Nürburgring con Sainz décimo

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá primero este domingo el Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Nürburgring (Alemania), después de haber dominado este sábado la sesión de calificación, que el español Carlos Sainz (McLaren) acabó décimo.



Bottas, ganador hace dos domingos en Rusia, firmó la decimocuarta 'pole' de su carrera en F1 al cubrir los 5.148 metros del histórico circuito alemán en un minuto, 25 segundos y 744 milésimas, 256 menos que su compañero el séxtuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, líder destacado del Mundial, que arrancará junto a él desde la primera fila.





Carlos Sainz, 10º en parrilla: "Hay mucha incertidumbre. Nos falta mucho conocimiento de este paquete nuevo, no lo hemos podido desarrollar ni mejorar". #EIFmovistarF1 pic.twitter.com/QYWSkxTccq — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) October 10, 2020

Parrilla del GP de Eifel

El holandés Max Verstappen Red Bull ) no pudo evitar la undécima 'pole' de Mercedes en las primeras once carreras del año y arrancará tercero, delante del monegasco Charles Leclerc Ferrari ), que saldrá asimismo desde la segunda fila.El mexicanoy mejoró en cinco milésimas el de Sainz, que arrancará junto a él desde la quinta fila. El mexicano largará noveno, un puesto por delante del español.El tailandés Alex Albon (Red Bull) -quinto- y el australiano Daniel Ricciardo Renault ) -sexto- lo harán desde la tercera hilera en una carrera en la que los primeros diez tomarán la salida con el neumático blando, con el que marcaron sus tiempos en la segunda ronda (Q2).Desde la cuarta fila afrontarán la prueba el francés Esteban Ocon (Renault), que acabó séptimo este sábado; y el inglés Lando Norris , compañero de Sainz en McLaren, que concluyó la calificación en la octava posición.El alemán Lance Stroll -que por enfermedad gástrica ya no había rodado en el entrenamiento matinal- a bordo del Racing Point , quedó eliminado en la primera ronda (Q1), en la que lo único que pudo hacer es dar un par de vueltas e intentar familiarizarse con el coche.Su compatriota el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel (Q2) y saldrá undécimo..1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:25.269.2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.525.3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:25.562.4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:26.035.5. Alexander Albon (TAI/Red Bull) 1:26.047.6. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:26.223.7. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:26.242.8. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:26.458.9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:26.70410. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:26.70911. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:26.73812. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:26.77613. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) 1:26.84814. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:26.93615. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:27.12516. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:27.55217. George Russell (GBR/Williams) 1:27.56418. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:27.81219. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:27.81720. Nick Hülkenberg (GER/Racing Point) 1:28.021.