Hamilton impone su ley en Imola y da el título de constructores a Mercedes

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio de Emilia Romaña, decimotercera prueba del campeonato de Fórmula 1, y su equipo, que hizo doblete en Imola (Italia) por el infortunio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganó el título de constructores, el séptimo consecutivo.



El finlandés Valtteri Bottas defendió la primera plaza en la salida, en la que Hamilton, que dio un paso más hacia su séptimo mundial de F1, cedió la segunda posición a Verstappen, pero el británico se repuso tras la primera parada de 'Mad' Max y de su compañero de equipo, marcó vueltas rápidas con los neumáticos medios, aplazó su entrada al pit lane y se llevó la carrera.





