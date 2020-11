Enfado monumental de Carlos Sainz en Baréin

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido estar "muy enfadado" por el inoportuno "fallo mecánico" que le ha hecho terminar en la Q2 su participación en la sesión de calificación del Gran Premio de Baréin, en donde partirá decimoquinto, y ha asegurado que si había un día en el que "no podía pasar" esto, era este sábado, cuando Lewis Hamilton, ya campeón del mundo, hizo su pole número 98.

"Ha sido un fallo mecánico. Los fallos mecánicos no son mala suerte, son algo que pasa en la Fórmula 1. Si hay un día en que no podía pasar, era hoy. He conseguido pasar a la Q2 con solo un set, he sido de los únicos. Me he sentido muy cómodo todo el fin de semana y cuando íbamos a poner la media para intentar pasar a la Q3 con ella, hemos tenido ese problema en el sistema de frenos traseros. No sabemos qué es exactamente", señaló en declaraciones a Movistar F1.

En este sentido, el madrileño cree que la carrera en el circuito de Sakhir "se complica mucho". "El 'Top 10' va a salir con el medio; todos los que salimos fuera del 'Top 10' no tenemos ventaja con respecto a ellos. Uno de mis neumáticos medios, que me había conseguido guardar, estará con las ruedas completamente bloqueadas, así que igual no lo puedo ni usar", manifestó.

"Me pone en una situación muy complicada de cara a la carrera, porque lo único que hemos intentado hacer ha sido guardar neumáticos más duros para que luego llegue un neumático y tenga esos planos que va a tener después del bloqueo de ruedas traseras. Es lo peor que podía pasar hoy, y encima de cara a mañana nos compromete mucho", continuó.

"El problema es que nos deja con muy pocas opciones. Si hemos perdido neumático medio, que parece que lo acabamos de perder en ese bloqueo, nos deja con opciones mínimas mañanas. Estoy muy enfadado", concluyó.