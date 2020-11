Grosjean y su primera foto en el hospital

El terrible accidente que ha sufrido Romain Grosjean es una de las imágenes más impactantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El piloto suizo de Haas terminó incrustado en el guardarraíl y entre llamas, aunque gracias a la rápida acción de los comisarios y a las protecciones del coche, Grosjean pudo salir por su propio pie antes de ser trasladado a un hospital.



(Así fue el increíble accidente)



El suizo recibió en el hospital a algunas autoridades como Jean Todt, el presidente de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), para interesarse por su salud como se ve en la imagen. En el primer parte médico Grosjean ha sufrido algunas quemaduras en las manos y en los pies, además de algunas contusiones





