Alonso pilotará el Renault con el que fue campeón en 2005

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006), categoría a la que regresará el año próximo con el equipo con el que capturó sus coronas, participará en una exhibición a bordo del Renault R25 con el que firmó el primero de sus dos títulos dentro de dos fines de semanas, en Abu Dabi, en el marco del último de los 17 Grandes Premios que integran el Mundial 2020.



Así lo acaba de indicar este miércoles la escudería francesa en sus redes sociales. "¿Sabéis una cosa...? Hay una GRAN noticia más que podemos sacar hoy. Devolvemos la vida al R25. Durante el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi. Y él lo va a pilotar. El único: Fernando Alonso, reunido con la máquina ganadora del campeonato", informó la firma gala a última hora de este miércoles.





Do you know what...? There is one more BIG news we can squeeze out of today.



We're bringing the R25 back to life.

During the #AbuDhabiGP weekend.

And he's driving it.



The one and only: @alo_oficial reunited with his championship winning machine.#RSspirit #FullDetailsSoon pic.twitter.com/EhPb78e0rl