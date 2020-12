Grosjean recibe el alta tras su terrible accidente

El piloto francés Romain Grosjean (Haas) ha recibido el alta hospitalaria tras el accidente sufrido el pasado domingo en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, que le tuvo casi medio minuto dentro de una bola de fuego y que le ha tenido tres noches ingresado en el Hospital BDF de Baréin.



"El piloto de Haas F1 Team Romain Grosjean fue dado de alta del BDF Hospital este miércoles. Pasó tres noches tras el incidente del domingo", anunció el equipo en un comunicado.



A partir de ahora, Grosjean seguirá un tratamiento privado, en Baréin --donde se encuentra el equipo para la disputa del siguiente GP de Sakhir--, para las quemaduras sufridas en las manos.



"Mi mano derecha, esta mañana. La felicidad que tuve cuando me dijeron que ya no necesitaba el vendaje completo y que podía usar mi dedo fue enorme. Casi lloro. Una victoria en mi camino hacia la recuperación", explicó el propio Grosjean este miércoles.







