El hijo de Michael Schumacher debutará en la F1 con Haas

El actual líder de Fórmula 2 Mick Schumacher, hijo del heptacampeón de F1 Michael Schumacher, debutará el año que viene en la máxima categoría del automovilismo con la escudería estadounidense Haas.



"La idea de estar el año que viene en la parrilla de salida de la Fórmula 1 me hace increíblemente feliz y estoy simplemente sin palabras", aseguró en un comunicado el piloto, de 21 años.



Se mostró además muy agradecido a Ferrari, a la Academia de Ferrari y a sus padres. "Siempre he creído que haría realidad mi sueño de competir en la Fórmula 1", agregó.



El jefe del equipo Haas, Günter Steiner, se mostró por su parte convencido de que Schumacher, "por su rendimiento, se ha ganado la oportunidad" de saltar a la Fórmula 1.



El joven piloto, que conformará el nuevo equipo de Haas junto al ruso Nikita Masepin, está a punto de proclamarse ganador de Fórmula 2 con el equipo italiano Prema a falta de las últimas dos carreras de la temporada en Baréin.



La posibilidad de que accediese a la Fórmula 1 estaba ya en el aire para este piloto de la Academia de Ferrari. Hace apenas dos semanas reconocía que ése era su "objetivo final", pero que era difícil.



"Hay asientos muy limitados en la Fórmula 1. Quien los consigue al final es algo que solo los jefes saben (...) Mi objetivo es estar en la cima y pelear con los mejores", afirmó.



Las expectativas son altas sobre Mick, por ser el tercer Schumacher en la elite del automovilismo mundial, y por su trayectoria, empezando por las competiciones de Karts y escalando por las distintas categorías a gran velocidad en los últimos seis años. Además de estar cerca del campeonato de Fórmula 2, ha sido subcampeón de la Fórmula 4 alemana y campeón europeo de Fórmula 3.



Su compañero de equipo, Romain Grosjean, que se recupera del terrible accidente del GP de Baréin, le dio la bienvenida al equipo.





Welcome in F1 Mick. You will be racing with some incredible leçon in the team. Look after them and they will give it back to you at 1000% https://t.co/q9KXXgGQCc