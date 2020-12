Haas condena el "aborrecible" vídeo sexual de Nikita Mazepin

El equipo Haas de Fórmula 1 ha condenado el "aborrecible" vídeo que el ruso Nikita Mazepin, su nuevo piloto para la próxima temporada, subió este martes por la noche en su cuenta de Instagram en el que manosea a una mujer dentro de un coche.





This is what @HaasF1Team have signed for next year..



(this version has anything sensitive blurred - no nudity, names or the girl's face) pic.twitter.com/zPonHdTD9d