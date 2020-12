Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez pilotarán el equipo de Hamilton

El piloto francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, y la española Cristina Gutiérrez serán los pilotos del equipo del siete veces campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton, el 'X44', en el nuevo campeonato de rallys con coches eléctricos 'Extreme E'.







We're so excited to welcome 4x Dakar Rally finisher @cris_tortu and 9x World Rally Champion @SebastienLoeb to X44.

Hands up ?? who guessed it right??#TeamX44 pic.twitter.com/3ktDsIlGwB