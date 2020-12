Alonso regresa a la Fórmula 1 como el más rápido en Abu Dabi

El español Fernando Alonso (Renault), doble campeón del mundo (2005 y 2006), marcó el mejor tiempo en el test de post-temporada de Fórmula 1, que tuvo lugar en el circuito de Yas Marina, de Abu Dabi, que el pasado domingo albergó la decimoséptima y última carrera del Mundial, que se anotó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

El doble campeón mundial asturiano, que el año que viene regresará a la categoría reina con la escudería con la que festejó sus dos títulos, dio 105 vueltas, con el Renault RS20 -el monoplaza de la temporada que acaba de concluir- la pista de Yas Marina, de 5.554 metros; y en su mejor giro paró el cronómetro en un minuto, 36 segundos y 333 milésimas, 262 menos que el crono que marcó, en el mejor de sus 110, con el Mercedes, el holandés Nyck de Vries.

Alonso, de 39 años, que se retiró de la F1 con un 'hasta luego' hace justo dos y en este circuito -sede habitual, durante las pasadas temporadas, de la última carrera del campeonato-, logró, entre el 2001 y el 2018, treinta y dos victorias (las 32 que cuenta España a lo largo de toda su historia) en la categoría reina, en la que suma 97 podios y 22 'poles'.

No pudo empezar mejor su reencuentro con el gran circo el asturiano, en unos tests en los que su participación fue controvertida aunque aprobada por su ausencia durante dos años, algo de lo que no ha podido aprovecharse Carlos Sainz, que no podrá subirse al Ferrari hasta 2021.

"Fue bueno y muy agradable estar de vuelta en el coche y sentir de nuevo el espíritu competitivo", dijo Alonso, que hace casi un año se estrenó en el Rally Dakar en Arabia Saudí, completándolo en su debut junto a Marc Coma como copiloto con un Toyota.

"Ya probé el coche de 2018 para prepararme, pero esto fue un poco más serio y encendió un poco el espíritu competitivo", agregó Alonso al referirse a la vueltas que dio la semana al Yas Marina al volante del RS25.

El bicampeón mundial dijo que "ha sido genial sentir los coches modernos y experimentar lo que pueden hacer". "Estuve observando de cerca el progreso del equipo durante el fin de semana y fue agradable experimentar hoy dentro del habitáculo lo que aprendí desde fuera", comentó.

Al explicar su trabajo en la pista de Yas Marina, Alonso dijo: "Confirmamos muchas cosas básicas que habíamos preparado en la fábrica, como el ajuste del asiento, la posición de los peales, etc, lo cual es beneficioso con solo un día y medio de test de invierno el próximo año. Marcamos todas las casillas hoy y llegamos a la Navidad y Año Nuevo con buen espíritu y todo el equipo motivado".

El tercer tiempo de la jornada lo marcó el otro Mercedes, el del belga Stoffel Vandoorne, ex compañero del piloto de Oviedo en McLaren en 2017 y 2018, del que, en la mejor de sus 82 vueltas, se quedó a poco más de medio segundo.

Alonso causó una muy buena impresión en el test del circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Su mejor tiempo mejoró en siete centésimas al que logró el sábado en esa pista, en la calificación para el pasado Gran Premio de Abu Dabi, el australiano Daniel Ricciardo -que acabó quinto el Mundial-, al que sustituirá en la escudería francesa el año próximo. Y que a su vez ocupará el asiento que deja libre en McLaren otro español, Carlos Sainz, que en 2021 será piloto de Ferrari.

El genial piloto asturiano también rebajó el tiempo que marcó con ese coche, en la cronometrada principal para el Gran Premio de Abu Dabi, el que será su compañero el año próximo, el francés Esteban Ocon, que salió décimo en Yas Marina, un puesto por delante de Ricciardo. Alonso mejoró sus 1:36.359 del sábado en 26 milésimas.

Al otro Renault RS20 se subió este martes el chino Guanyu Zhou, que marcó el noveno tiempo del test. Zhou giró 98 veces y en su mejor vuelta paró el crono en un minuto, 37 segundos y 902 milésimas, a más de segundo y medio del crono del bicampeón español.



Mick Schumacher, el que más vueltas dio

Mick Schumacher -el hijo del séptuple campeón mundial Michael Schumacher, cuyo récord de títulos acaba de igualar Hamilton- que hace dos domingos certificó en Sakhir (Baréin) su triunfo final en el campeonato de Fórmula 2 y que el año que viene será piloto de F1 en la escudería Haas, fue uno de los que más vueltas dio este martes.

El alemán giró 125 veces con el monoplaza de la escudería para la que pilotará en 2021. Su mejor tiempo, 1:39.947, fue el decimoquinto de los quince participantes; y se quedó a tres segundos y seis décimas del de Alonso.

El japonés Yuki Tsunoda, al que no pocos ubican la próxima temporada en el Mundial de F1 con Alpha Tauri -así lo indicó el ruso Daniil Kvyat nada más acabar el campeonato-, marcó el quinto crono con este monoplaza. El nipón dio la más rápida de sus 123 vueltas en un minuto, 37 segundos y 557 milésimas, 111 más que el polaco Robert Kubica, que se inscribió cuarto en la tabla de tiempos con el Alfa Romeo.