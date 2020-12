Mick Schumacher: "No tengo problema con que me comparen con mi padre"

El piloto alemán Mick Schumacker, que debutará el próximo año en la Fórmula 1 de la mano del equipo Haas, ha asegurado que no tiene ningún "problema" con que le comparen con su padre Michael, leyenda del automovilismo y heptacampeón del mundo de Fórmula 1. "No, nunca tuve problema cuando se menciona a mi padre ni cuando la gente me compara con él", confesó el joven de 21 años en una entrevista este lunes con el periódico italiano 'Corriere della Sera'.

Además, aseguró que tener que lidiar con el enorme legado deportivo de su padre "es un honor y un desafío". "Para mí, significa compromiso, tratar de dar lo mejor de mí, si es posible. No veo todo esto como una carga", señaló. También mencionó el consejo que le dio su compatriota en el 'Gran Circo' Sebastian Vettel. "Sé tú mismo. Confía en ti mismo. No temas mostrarte como eres", afirmó.

Schumacher debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2021 en el equipo estadounidense Haas, después de ganar el título de Fórmula 2 este año. Su padre Michael ganó siete títulos mundiales de Fórmula 1, un récord igualado por Lewis Hamilton esta temporada, y ganó 91 carreras, una marca que el británico batió este curso.

Michael Schumacher no ha aparecido en público desde que sufrió un grave accidente de esquí a finales de 2013, y continúa recuperándose en su casa en Ginebra (Suiza).

También te puede interesar: Jean Todt: "Veo la televisión con Schumacher"