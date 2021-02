¡Ataque con misiles en la Fórmula E de Arabia Saudí!

El cielo de Diriyah, sede del primer gran premio de la temporada de la Fórmula-E, certamen que llegará por vez primera este año a España, concretamente al Circuit Ricardo Tormo de Valencia, se llenó este sábado por la noche de fuegos artificiales para celebrar el final de la doble cita del fin de semana. Pero al mismo tiempo se vieron explosiones que sembraron rápidamente la alarma, como reflejaron varios vídeos que empezaron a circular por las redes sociales. Poco después, la agencia Reuters informó que se trataba de un ataque con misiles a la cercana capital saudí de Riad, a unos 20 km del circuito, y que había resultado frustrado por las fuerzas saudíes.



"La coalición liderada por Arabia Saudí, que lucha contra la milicia hutí, ha frustrado un ataque con misiles balísticos procedentes de los hutíes en la capital saudí, Riad, según ha dado a conocer la televisión estatal saudí. La coalición también dijo que había detectado el lanzamiento de varios drones cargados de explosivos desde territorio hutí. Uno de ellos se dirigía hacia la cercana ciudad de Jazan, pero fue interceptado y destruído, según la agencia estatal de noticias SPA. La coalición dijo que había destruído otro rumbo hacia la ciudad sureña de Khamis Mushait", informó Reuters.





Video of Patriot Missile interception over #Riyadh, #KSA in the last 15 minutes. Unknown target at the moment. pic.twitter.com/Fga2oSZWrI