El 'rugido' del nuevo A521 de Fernando Alonso

Solo quedan unas semanas para que arranque la Fórmula 1. Con la mayoría de los coches de la parrilla ya presentados, los equipos comienzan a salir al circuito con sus nuevos bólidos. La pretemporada está al caer y los equipos ultiman las probaturas en sus coches antes de comenzar a rodar.



Alpine ya lo ha podido hacer en el circuito de Silverstone. Sin Fernando Alonso, pero sí con Esteban Ocón que ha salido del garaje con el A521 y se ha podido ver el coche en vivo. Además de escuchar los primeros 'rugidos' del motor Renault.





She's even more beautifully real life.

And that sound...! ??#A521Launch pic.twitter.com/tPEMln47Ti