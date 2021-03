La AMA investiga a Haas por pintar su coche con los colores de la bandera rusa

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está investigando el diseño del nuevo coche de Fórmula 1 revelado por Haas este jueves con los colores rojo, blanco y azul de la bandera rusa.



"La AMA está al tanto de este asunto y lo está investigando con las autoridades pertinentes", dijo un portavoz de la AMA a la revista Autosport.





El diseño ha planteado dudas sobre su cumplimiento de un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), quecomo himno y bandera en eventos importantes como Juegos Olímpicos y Mundiales durante dos años.La federación rusa de automóviles dijo en febrero que el fallo también se aplicaría a las competiciones de motor organizadas por la FIA, lo que significa que Mazepin no puede correr bajo la bandera rusa. El piloto tampoco puede usar emblemas, banderas o símbolos nacionales, así como la palabra 'Rusia' o 'Ruso', en su ropa o equipo."El equipo ha aclarado el diseño con la FIA: la decisión del TAS no prohíbe el uso de los colores de la bandera rusa", dijo la FIA a Autosport. Por su parte, el director del equipo Haas, Gunther Steiner, agregó: "Obviamente no podemos pintar la bandera rusa como bandera rusa, pero puedes pintar el coche con colores".